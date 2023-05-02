Сегодня в Липецке: что делать, если работодатель требует пройти проверку на полиграфе

В пятницу липчан ждут спекали, конверты и соревнования по спортивной гимнастике.

Столбик термометра днём опустится до 16-18 градусов. Зато день пройдёт без существенных осадков.











С 9:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на улице Московской, 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; проезде Сержанта Кувшинова, 7, 10.









С 9:00 до 12:00 в связи с ремонтом линий останутся без электричества улицы 8 Марта, Евгения Адамова, Крайняя, а с 9:00 до 17:00 – улицы 78 квадрат, Академика Вавилова, Академика В.М. Бехтерева, Алмазная, Буденного, Гвардейская, Гранитная, Индустриальная, Кротевича, Новокарьерная, Урицкого, Шевченко. В посёлке Дачном с 9:00 до 17:00 не будет света на улице Центральной.











ЛипецкПробки в Липецке — Яндекс Карты

Театральный Пушкин (6+)



Уже в пятницу Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль для детей. Уже в пятницу Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль для детей.











В 11:00 на сцене пушкинская классика – «Сказка о царе Салтане».



Театральный Бомарше (16+)



А в 19:00 в ЛГАДТ будут кипеть страсти в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».







По пьесе П. Бомарше. День для домоправителя графа Альмавивы, ловкача и интригана Фигаро не задался с самого утра. Передсвоей свадьбой Фигаро узнаёт, что его недоброжелатели собираются расторгнуть его помолвку. И среди них не кто-нибудь, а сам граф, без благосклонности которого не видать новобрачным ни приданного, ни хозяйских милостей. Но и это ещё не всё, ведь женитьбе Фигаро угрожают ещё два врага. Доктор Бартоло вместе со своей бывшей домоправительницей Марселиной собираются через суд заставить Фигаро выполнить долговое обязательство, и нашему герою нужно или вернуть деньги Марселины, или жениться на ней.



Разговорный английский (16+)



В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) продолжает свою работу английского языка «Piccadilly».











Очередное занятие состоится в 14:00. Напомним, что здесь в отличие от репетиторов учат иностранному языку бесплатно. И на совесть.



Торжественное… закрытие выставки (6+)



В Доме мастера (ул. Ленина, 2) сегодня сегодня последний день работы выставки М.Кононыхина «На вибрациях».



О самой выставке мы рассказывали ранее. Сегодня же в честь её окончания в 18:00 состоится концерт «Музыкальный вернисаж» от липецкого камерного ансамбля «L’s-trio».







Скрипач коллектива Татьяна Левитина



Квартирник в живом музее (12+)



Неплохую музыку можно послужать и в АРТ-пространстве «Модной место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а). Очередное занятие состоится в 14:00. Напомним, что здесь в отличие от репетиторов учат иностранному языку бесплатно. И на совесть.В Доме мастера (ул. Ленина, 2) сегодня сегодня последний день работы выставки М.Кононыхина «На вибрациях».О самой выставке мы рассказывали ранее. Сегодня же в честь её окончания в 18:00 состоится концерт «Музыкальный вернисаж» от липецкого камерного ансамбля «L’s-trio».Неплохую музыку можно послужать и в АРТ-пространстве «Модной место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а).









Фото vk.com





В 19:00 здесь состоится очередной концерт в форме квартирника, на котором выступит авто-исполнительница собственных песен Наталья Степанова.



Гимнастика (6+)



Сегодня важный день и в Липецком спорте. В здании спортивной школы №1 (ул Циолковского, 31а) состоится чемпионат и первенство Липецкой области по спортивной гимнастике. Учитывая последние достижения липецких гимнастов, турнир приобретает особый вес.







Финальные соревнования на брусьях, кольцах и т.д. среди юношей, юниорок и мужчин начнутся в 9:00, среди девушек, юниорок и женщин в 11:30.



Законен ли детектор лжи при трудоустройстве



При приёме на работу в России всё чаще используют полиграф. Пока проверки соискателей практикуют всего 6% работодателей, но их число растёт.



Полиграф (или, как его еще называют, «детектор лжи») = это техническое устройство, позволяющее отслеживать динамику психофизиологических реакций человека в ответ на заданные вопросы. Иными словами, полиграф с помощью датчиков выявляет определенные реакции на заданные вопросы - учащение пульса и сердцебиения, изменение дыхания, потоотделение и прочее, что позволяет определить: говорит человек правду или нет.











Юристы SuperJob напомнили, что :



1) Работодатель может использовать полиграф с целью получения ответов на вопросы, касающиеся лояльности соискателя к работодателю, а также деловых и профессиональных качеств соискателя, поскольку это не запрещено законом.



2) Проверка на полиграфе возможна исключительно с согласия работника (согласно Конституции РФ и законодательства о персональных данных). Если соискатель будет против, работодатель не может обязать пройти такую проверку.



Отказ от прохождения проверки на полиграфе, с точки зрения закона, не несет в себе никаких последствий для соискателя. Работодателю необходимо будет принять решение о заключении трудового договора, ориентируясь только на те сведения, которые у него есть.



Отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель не согласился пройти проверку на полиграфе, будет полностью незаконен. В данном случае соискатель имеет право обратиться в суд и оспорить решение работодателя. Правда, формально работодатель всегда сможет указать другую причину отказа в приёме на работу.



Дорогие липчане! Рабочая неделя подошла к концу, а событий ещё много-много. Узнавать о самом главном жители региона давно привыкли на GOROD48, снискавшем себе репутацию электронного имени Липецка. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного, интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!







С 10:00 и до окончания ремонтных работ расстанутся с комфортом потребители на улицах Боевой проезд, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29; Калинина, 1, 1в, 38, 65, 65б; площади Петра Великого, 4а; а также жители частного сектора на улицах Калинина и Радиаторной.В промежутке 9:00 до 16:00 отключение света до 3-х часов ждёт жителей улиц Московской и Ольховской, а между 8:00 и 18:00 трехчасовые трудности коснутся улиц Арсеньева, Баумана, Варшавского, Володарского, Газина, Даргомыжского, Дупутатской, Добровской, Дорожной, Железногорской, Заречной, Земной, Инженерной, И.С. Бурлакова, Кленовой, Литейной, Можайского, Новотепличной, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Пляжной, Пожарского, Полевой, П.П. Постышева, Пришвина, Пугачёва, Р. Зорге, Римского-Корсакова, Санитарной, Тамбовской, Ушинского, Фурманова, Цветочной, площадей Аксакова, Заводской, переулков Вишнёвого, Фруктового, Цветочного.В пятницу пробки в Липецке становятся особенно мощными. Узнавать о них можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях: не то, чтобы найдёте свободную дорогу, но по крайней мере выясните, где заторы меньше.