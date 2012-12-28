«Лада» врезалась в трактор: пострадал 52-летний водитель

За сутки на дорогах области произошло одно ДТП с пострадавшим.



18 апреля в Краснинском районе на дороге Красное – Теплое автомобиль «Лада» столкнулся с трактором. В аварии получил травмы 52-летний водитель легковушки, его госпитализировали.Эта авария, по данным ГИБДД, стала единственной за сутки, в которой пострадал человек.«Вчера на дорогах области автоинспекторы выявили 3953 нарушения правил дорожного движения.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности — 380.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3594 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщает автоинспекция.