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сегодня, 09:26
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«Лада» врезалась в трактор: пострадал 52-летний водитель

За сутки на дорогах области произошло одно ДТП с пострадавшим.

18 апреля в Краснинском районе на дороге Красное – Теплое автомобиль «Лада» столкнулся с трактором. В аварии получил травмы 52-летний водитель легковушки, его госпитализировали.

Эта авария, по данным ГИБДД, стала единственной за сутки, в которой пострадал человек.

«Вчера на дорогах области автоинспекторы выявили 3953 нарушения правил дорожного движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности — 380.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3594 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщает автоинспекция.

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Комментарии (1)

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Сначала новые
Правда
25 минут назад
Тракторист небось ехал без габаритов,или водитель нёсся как угорелый.
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