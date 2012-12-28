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Происшествия
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сегодня, 09:26
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«Лада» врезалась в трактор: пострадал 52-летний водитель
За сутки на дорогах области произошло одно ДТП с пострадавшим.
Эта авария, по данным ГИБДД, стала единственной за сутки, в которой пострадал человек.
«Вчера на дорогах области автоинспекторы выявили 3953 нарушения правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности — 380.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3594 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщает автоинспекция.
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