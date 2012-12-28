Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой
Происшествия
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сегодня, 09:27
21-летний водитель и 18-летняя девушка пострадали в столкновении «Рено» с грузовиком
За три дня на дорогах Липецкой области пострадали девять человек.
В Липецком районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Чери» с 55-летним водителем и «Вольво» с 48-летним мужчиной за рулем. С места столкновения доставлен в больницу водитель «Чери».
На улице Циолковского в Липецке столкнулись две «Лады Гранты», одной управляла 39-летняя женщина, второй — 39-летний мужчина. В аварии пострадала женщина-водитель. С травмами ее госпитализировали.
25 февраля в Липецком районе на дороге «Подъезд к г. Липецку» 37-летний водитель «Дэу Нексии» врезался в стоящий «Хендай», который от удара столкнулся с «Ладой Грантой». В аварии получили травмы 23-летняя девушка-водитель «Хендая» и 52-летняя пассажирка «Лады».
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