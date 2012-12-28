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Происшествия
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50 минут назад
Две «Лады Гранты» столкнулись на улице Циолковского: госпитализирована женщина
По предварительной версии, автомобили столкнулись из-за нарушения очередности проезда.
— С места аварии госпитализирована женщина-водитель, — рассказали GOROD48 в полиции.
По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения очередности проезда.
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