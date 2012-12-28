Две «Лады Гранты» столкнулись на улице Циолковского: госпитализирована женщина

По предварительной версии, автомобили столкнулись из-за нарушения очередности проезда.



Днем 23 февраля на улице Циолковского в Липецке напротив дома №20 столкнулись две «Лады Гранты». В автомобиля находились только водители: мужчина и женщина 1984 года рождения.— С места аварии госпитализирована женщина-водитель, — рассказали GOROD48 в полиции.По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения очередности проезда.