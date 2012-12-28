Под Липецком сыграли в футбол автомобилем «Хёндай» - двое пострадавших

При наших ассах на дорогах попасть в ДТП можно, просто стоя на месте.

В селе Ленино сегодня произошла тройная авария. Предполагаемый виновник ДТП 1986 г.р. за рулём «Деу Нексия» умудрился столкнуться с «Хёндаем Солярис», который в этот момент стоял на месте. Ни в чём не повинному «Хёндаю» досталось больше всех: от удара он отскочил, словно мячик, врезался лоб в лоб с автомобилем «Лада-Гранта».

В аварии пострадали водитель корейского автомобиля 2000 г.р. и пассажирка «Лады» 1971 г.р. Им потребовалась помощь медиков.

- Сотрудниками полиции организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - заверили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.







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