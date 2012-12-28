Полёт автомобиля в Данкове прервала ограда церкви Иоанна Богослова

В церкви как раз шла вечерняя служба, но по счастью прихожан не оказалось рядом с местом аварии.

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ДТП случилось вчера около 17:00 в Данкове на улице Мира.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель 1987 г.р. превысил скорость, не справился с управлением «ВАЗ 211440» и допустил наезд на препятствие.

Этот момент попал на кадры видеонаблюдения. Машина несётся с огромной скоростью и возле ограды церкви Иоанна Богослова буквально идёт на взлёт. Прервала «субботнее вознесение» только ограда святой обители, которая получила повреждения.

Водитель в авто был один, он отделался ссадинами и лёгким испугом. К счастью, под колёса несущейся машины не угодил и никто из прихожан, которых просто не оказалось поблизости, хотя в церкви в этот момент шла вечерняя служба. А вот от освидетельствования на состояние опьянения виновник ДТП отказался.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области





