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Спорт
В Липецкой области до +2
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
559
57 минут назад
4

Полёт автомобиля в Данкове прервала ограда церкви Иоанна Богослова

В церкви как раз шла вечерняя служба, но по счастью прихожан не оказалось рядом с местом аварии.

ДТП случилось вчера около 17:00 в Данкове на улице Мира.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель 1987 г.р. превысил скорость, не справился с управлением «ВАЗ 211440» и допустил наезд на препятствие.

Этот момент попал на кадры видеонаблюдения. Машина несётся с огромной скоростью и возле ограды церкви Иоанна Богослова буквально идёт на взлёт. Прервала «субботнее вознесение» только ограда святой обители, которая получила повреждения.

Водитель в авто был один, он отделался ссадинами и лёгким испугом. К счастью, под колёса несущейся машины не угодил и никто из прихожан, которых просто не оказалось поблизости, хотя в церкви в этот момент шла вечерняя служба. А вот от освидетельствования на состояние опьянения виновник ДТП отказался.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области


ДТП
авария
православный храм
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Олег
6 минут назад
Такое чудо стоит обмыть
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Алкан с 15-го
17 минут назад
Я алкоголик,не пью 25 лет. Главное признать свою болезнь,и тогда будет легче с ней бороться.
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Алкан лтз
41 минуту назад
Бес его алкана попутал
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Не эксперт
45 минут назад
очередной отмечальщик
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