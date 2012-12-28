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Происшествия
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сегодня, 12:26
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«Сел в кабину и продолжил пить»: водитель «УАЗа» протаранил стоящий автомобиль
На улице 9 Мая пьяный водитель протаранил легковой автомобиль.
«Я стоял на светофоре, а он выехал на встречку, постоял подумал и пошел на пролом. Сейчас сидит в кабине и продолжает пить», — так описал обстоятельства аварии водитель легковушки.
— На 59-летнего водителя «УАЗа» составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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