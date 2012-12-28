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сегодня, 12:26
5

«Сел в кабину и продолжил пить»: водитель «УАЗа» протаранил стоящий автомобиль

На улице 9 Мая пьяный водитель протаранил легковой автомобиль.

Вечером 21 февраля в Липецке на улице 9 Мая «УАЗ» – «Буханка» врезался в легковой автомобиль.

«Я стоял на светофоре, а он выехал на встречку, постоял подумал и пошел на пролом. Сейчас сидит в кабине и продолжает пить», — так описал обстоятельства аварии водитель легковушки.

— На 59-летнего водителя «УАЗа» составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
однако
22 минуты назад
сижу, и думаю, что бы написать по этому поводу
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кит
43 минуты назад
Завтра будет слезы пускать ,просить простить
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Житель
сегодня, 12:56
Буханка и бухать...
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valerafromsplus
сегодня, 12:36
Если это и так, то подобные ритуалы "мой последний день" "сожгу всё прошлое", нужно дома устраивать. ))
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Не эксперт
сегодня, 12:36
наверное праздник отмечал бывалый. понять и простить
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