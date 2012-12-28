«Сел в кабину и продолжил пить»: водитель «УАЗа» протаранил стоящий автомобиль

На улице 9 Мая пьяный водитель протаранил легковой автомобиль.





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Вечером 21 февраля в Липецке на улице 9 Мая «УАЗ» – «Буханка» врезался в легковой автомобиль.«Я стоял на светофоре, а он выехал на встречку, постоял подумал и пошел на пролом. Сейчас сидит в кабине и продолжает пить», — так описал обстоятельства аварии водитель легковушки.— На 59-летнего водителя «УАЗа» составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.