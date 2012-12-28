Статистика: средний возраст мужчины-липчанина – 39,5 года

В Липецкой области мужчины моложе женщин на пять лет. К Дню защитника Отечества Липецкстат представил цифровой портрет мужчин Липецкой области.





515,9 тысячи мужчин насчитывались в Липецкой области на начало 2023 года — 46% населения Липецкой области. Численность мужчин постоянно снижается — с 2010 года она уменьшилась на 3,2%. На тысячу мужчин в нашей области приходится 1183 женщины.При том, в разных возрастных группах соотношение мужского и женского населения разное. В среднем на каждую сотню новорожденных девочек в области приходится 109 мальчиков. До 31-летнего возраста доля мужчин в основном выше, чем женщин. После 32 лет численный перевес женщин постепенно увеличивается. А с 75 лет разница между мужским и женским населением становится двукратной, в старших возрастных группах еще более значительной: женщин в 3-6 раз больше, чем мужчин.Основная причина такой диспропорции — высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Из-за преждевременной смертности мужчин отмечается также значительный разрыв в продолжительности жизни, составившей в 2022 году 11 лет (для мужчин средняя продолжительность жизни составила 67 лет, для женщин – 78 лет).При том, средний мужской возраст — 39,5 года, по этому показателю мужчины Липецкой области моложе своих землячек на пять лет. Средний возраст городского и сельского мужчины — 38,7 и 40,9 года соответственно. Наиболее молодые представители сильного пола проживают в Липецке (38,4) и в Лев-Толстовском районе — 38,9 года, максимальный средний возраст мужского населения отмечен в Добровском районе — 42,4 года; здесь же 23% мужчин – старше трудоспособного возраста. Также в области проживают 854 мужчины-долгожителя 95-ти лет и старше, 65 из них достигли столетнего возраста.По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2023 года, высокую приверженность к здоровому образу жизни — не пьют, не курят, правильно питаются и ведут активный образ жизни — имеют 14% липецких мужчин, еще 39% — удовлетворительную. У мужского населения неплохое представление о рационе питания, например, 24% едят не менее 400 граммов овощей ежедневно. Более 61% мужчин не курят. Организованно занимаются физической культурой и спортом почти 11% мужчин и более 18% – самостоятельно. Каждый второй следит за своим здоровьем, регулярно проходит диспансеризацию.Вступают в брак мужчины позже, чем женщины. В 2023 году в области зарегистрировано 6,5 тысячи браков. Впервые вступили в брак более 61% женихов. Наиболее популярный возраст вступления в первый брак для мужчин 25-29 лет, для женщин 20-24 года. Около 7% мужчин впервые женились в возрасте 40 лет и старше, а самый пожилой жених первый раз зарегистрировал отношения официально в 73 года. Пять юношей вступили в брак в 17 лет. Браки заключаются мужчинами и в преклонных годах. В 2023 году самым возрастным женихом стал мужчина 86 лет.В среднем на 10 взрослых мужчин приходится пять детей до 18 лет. В 2023 году возраст семерых отцов на момент рождения детей превышал 60 лет, самым пожилым отцом стал 65-летний липчанин, пятеро мужчин стали отцами, не достигнув совершеннолетия.Каждый пятый мужчина-липчанин имеет высшее образование, каждый второй получил среднее профессиональное образование. Из 574 тысяч населения, занятого в экономике региона, представители сильной половины составляют 50%. Мужчины в основном работают в обрабатывающих производствах, в том числе в металлургическом, в сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве. Средняя заработная плата мужчин области превышает заработную плату женщин на 40%. Более 7% мужчин Липецкой области считают основным источником средств существования доход от предпринимательской деятельности, сообщает Липецкстат.