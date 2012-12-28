Происшествия
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6 минут назад
Ночью в Елецком районе спасли от огня жилой дом
Огонь грозился перекинуться на здание, в котором живут люди.
В Елецком районе пожарные спасли от огня жилой дом, сообщили в пресс-службе управления ГПСС.
Большая беда могла случиться вечером 20 апреля в деревне Ламская. Два стога сена загорелись в непосредственной близости от жилого дома площадью 50 квадратных метров.
- Втечение считанных минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, - описали свой подвиг пожарные. - В ликвидации пожара приняли участие два пожарных отделения пожарной части. Огнеборцы не допустили распространение пламени на жилой дом и получение травм среди местных жителей.
В пожаре никто не пострадал.
Фото управления ГПСС
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