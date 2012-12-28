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12
6 минут назад

Ночью в Елецком районе спасли от огня жилой дом

Огонь грозился перекинуться на здание, в котором живут люди.

В Елецком районе пожарные спасли от огня жилой дом, сообщили в пресс-службе управления ГПСС.

Большая беда могла случиться вечером 20 апреля в деревне Ламская. Два стога сена загорелись в непосредственной близости от жилого дома площадью 50 квадратных метров.

- Втечение считанных минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, - описали свой подвиг пожарные. - В ликвидации пожара приняли участие два пожарных отделения пожарной части. Огнеборцы не допустили распространение пламени на жилой дом и получение травм среди местных жителей.

В пожаре никто не пострадал.

Фото управления ГПСС

Пожар
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