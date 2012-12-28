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53 минуты назад

«Металлург» продал футболиста за рекордные деньги в истории клуба

В клубе не раскрывают сумму, но другие источники говорят о 4 миллионах рублей. 

19-летний полузащитник Максим Болдырев ушёл из «Металлурга» на повышение – в выступающий в первой лиге «Акрон» из Тольятти, причём «сталевары» сумели неплохо заработать на своём воспитаннике.

В клубе не стали раскрывать сумму выручки, сказав лишь что «она с шестью нулями» и добавив, что это самая большая выручка за игрока за всю историю команды. Авторитетный портал transfermarkt.world указал, что на игроке липчане заработали 40 тысяч евро, т.е. сумму эквивалентную 4 миллионам рублей.

До сих пор самой большой выручкой за одного игрока в «Металлурге» были 900 тысяч рублей, которые клуб получил в качестве процентов от компенсации в 1,5 миллиона евро за переход из «Тосно» в питерский «Зенит» Антона Заболотного. Липчанам тогда удалось доказать, что они тоже внесли свой вклад в подготовку футболиста и, соответственно, его трансферную стоимость, ведь «Зе» начинал карьеру в СДЮШОР «Металлурга».

Во второй лиге не крутится больших денег, более того – платный трансфер считается редкостью, в основном футболисты переходят из команды в команду в конце сезона бесплатно после окончания действия контрактов. В 2010-е годы «сталеварам» удавалось немного заработать на своих футболистах Кирилле Гоцуке, Денисе Пояркове, Данииле Чертове, Дмитрии Кортаве, Александре Кутьине, но суммы колебались от 100 до 500 тысяч рублей.

Максим Болдырев начал играть за главную команду области с прошлого сезона. Он запомнился яркой причёской, нестандартными действиями, но все время ходил в «подающих надежды». На его счету 47 матчей за «Металлург», 1 гол и 5 результативных передач. При этом девушки после матчей не давали проходу стройному и импозантному красавчику.

В ФК «Металлург» GOROD48 пояснили, что от переходы выиграли все: и подзаработавший «Металлург», и «Акрон», рассмотревший потенциальную «жемчужину» во второй лиге, и сам футболист, давно мечтавший заиграть на более высоком уровне.

Болдырев покинул расположение «Металлурга» в Турции, отправился в тольяттинскую команду, которая живёт по соседству т.е. для перехода ему даже не пришлось покидать Средиземноморье. Вчера он прошёл медосмотр, вечером клубы объявили о трансфере. «Металлург» сопроводил своё заявление словами: «Большому кораблю большое плавание». 

Футбол
«Металлург»
трансферы
Максим Болдырев
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