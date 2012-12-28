На улице Хренникова лопнул водовод диаметром 450 миллиметров

Вода отключена в 11 домах. Бригада «РВК-Липецк» уже выехала для ликвидации порыва.

В районе дома №8 на улице Хренникова в Липецке произошла утечка на водоводе диаметром 450 миллиметров.Бригада «РВК-Липецк» уже выехала для ликвидации порыва.«На время проведения ремонтно-восстановительных работ ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Артемова, 5, 5а, 7; ул. Хренникова, 6, 6а, 7, 8; ул. Осканова, 4, 5, 6, 7. Подвоз воды организован по адресу: ул. Осканова, 4», — сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».