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сегодня, 10:52
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На улице Хренникова лопнул водовод диаметром 450 миллиметров

Вода отключена в 11 домах. Бригада «РВК-Липецк» уже выехала для ликвидации порыва.

В районе дома №8 на улице Хренникова в Липецке произошла утечка на водоводе диаметром 450 миллиметров.

Бригада «РВК-Липецк» уже выехала для ликвидации порыва.

«На время проведения ремонтно-восстановительных работ ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Артемова, 5, 5а, 7; ул. Хренникова, 6, 6а, 7, 8; ул. Осканова, 4, 5, 6, 7. Подвоз воды организован по адресу: ул. Осканова, 4», — сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».



Фото, видео — Денис Редисов, Любовь Лазарева, vk.com/eletskiy_lipetsk
коммунальная авария
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Житель
15 минут назад
Все, что нужно знать о современной России. Зато по зомбоящику у нас все прекрасно. Дикий капитализм не регулируется никакими правовыми нормами.
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Житель
17 минут назад
Все, что нужно знать о современной России. Зато по зомбоящику у нас все прекрасно. Дикий капитализм не регулируется никакими правовыми нормами.
Ответить
Житель
19 минут назад
Слабый был гололед, РВК поможет...
Ответить
Нерв
23 минуты назад
Как у нас в Липецк все печально! Каждый день - новое происшествие, а со старыми - "а воз и ныне там". Когда же у нас появятся положительные изменения? Тарифы растут, люди их оплачивают, но лучше ничего не становится, даже есть ощущаете, что становится только хуже.
Ответить
Нерв
23 минуты назад
Как у нас в Липецк все печально! Каждый день - новое происшествие, а со старыми - "а воз и ныне там". Когда же у нас появятся положительные изменения? Тарифы растут, люди их оплачивают, но лучше ничего не становится, даже есть ощущаете, что становится только хуже.
Ответить
Нерв
23 минуты назад
Как у нас в Липецк все печально! Каждый день - новое происшествие, а со старыми - "а воз и ныне там". Когда же у нас появятся положительные изменения? Тарифы растут, люди их оплачивают, но лучше ничего не становится, даже есть ощущаете, что становится только хуже.
Ответить
Кот
28 минут назад
Ну и что новые районы врезаются то все в старые трубы СССР дают напор больше и всё главные то магистрали им по лет 50-60 а то и более
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Вы о чём
20 минут назад
Какие 50-60 лет? 10 лет назад там было поле и все коммуникации там новые.
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житель
30 минут назад
Новый микр-он, трубам чуть больше 10 лет. Советские больше 30 лет продержались. Все, что нужно знать о качестве новых коммуникаций....Это жесть!!!
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Терентий
32 минуты назад
Верю, что когда то открою ГОРОД48, а там большими буквами заголовок в городе унас все хорошо и все счатливы.
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Шапокляк
35 минут назад
То есть там изначально укладывались некачественные трубы? Верно? "Эффективные менеджеры" уничтожают страну на глазах
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