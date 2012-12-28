Общество
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сегодня, 10:52
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На улице Хренникова лопнул водовод диаметром 450 миллиметров
Вода отключена в 11 домах. Бригада «РВК-Липецк» уже выехала для ликвидации порыва.
Бригада «РВК-Липецк» уже выехала для ликвидации порыва.
«На время проведения ремонтно-восстановительных работ ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Артемова, 5, 5а, 7; ул. Хренникова, 6, 6а, 7, 8; ул. Осканова, 4, 5, 6, 7. Подвоз воды организован по адресу: ул. Осканова, 4», — сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».
Фото, видео — Денис Редисов, Любовь Лазарева, vk.com/eletskiy_lipetsk
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