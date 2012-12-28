Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: как жить с жёлтым уровнем опасности, в школу — по желанию
Общество
«Здание бани разгромили в центре города. Кто за это будет отвечать?»
Общество
Прокуратура попросила сорвать погоны с бывшего начальника УФСИН по Липецкой области
Происшествия
Итоги ледяного дождя: в липецкие травмпункты попали 302 человека
Общество
Умерла известная липецкая судья Галина Брик
Общество
Гейзер на Московской: от тепла отключены 79 жилых домов
Общество
В Сети вирусится видео о подземных толчках в Задонском монастыре
Происшествия
Липчанин купил соль и сам обработал обледеневший вход в магазин
Общество
Кассир «Шинторга» получила два года условно за хищение более 18,5 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Читать все
Прокуратура попросила сорвать погоны с бывшего начальника УФСИН по Липецкой области
Происшествия
Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры
Общество
В школах Липецка по желанию продолжится дистанционное обучение
Общество
Сбивший пенсионерку водитель «Рено» отделался штрафом
Происшествия
Статистика: липчане тратили меньше на продукты питания и больше – на готовый общепит
Экономика
Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Исследование: липчане банкротились на 29% чаще
Экономика
В Глазове липецкие хоккеисты продолжили самую длинную победную серию в сезоне
Спорт
Дело о резне у кальян-бара «Подвал» рассматривает суд
Происшествия
Читать все
Происшествия
5660
вчера, 17:41
25

Прокуратура попросила сорвать погоны с бывшего начальника УФСИН по Липецкой области

и приговорить к 9 годам лишения свободы вместо трех, которые ему назначил суд первой инстанции.

Сегодня областной суд поставил точку в долгоиграющем уголовном деле экс-начальника УФСИН по Липецкой области Геннадия Чейкина: апелляционная инстанция оставила в силе решение Правобережного районного суда, признавшего его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Тогда полковника внутренней службы приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима и изменили осужденному меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.

b6e36fca-8387-4dbf-9df7-38b68adefec0.jpg

Речь — о так называемом масляном деле: по версии стороны обвинения, Геннадий Чейкин в марте 2016 года через своего заместителя Антонину Орлову договорился с руководством усманского завода растительных масел о получении взятки за заключение государственного контракта на поставку подсолнечного масла в колонии региона и перечислении денег за товар до его поставки. Контракт был заключен на 35 150 000 рублей. Взятка составила 1,5 млн рублей.

Антонину Орлову осудили в мае 2019 года к пяти годам лишения свободы и 1,5 млн рублей штрафа как раз за посредничество и превышение должностных полномочий (она, кстати, заключила досудебное соглашение со следствием, полностью признав свою вину). Конечно, силовики взялись и за ее начальника, но на протяжении последних семи лет, сколько длится эта эпопея, Геннадий Чейкин заявлял о своей невиновности, называя себя жертвой оговора со стороны подчиненной.

Полковник внутренней службы в итоге попал под суд по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ («мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ («покушение на мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершённое в особо крупном размере»). В итоге Правобережный районный суд решил, что осенью 2018 года Геннадий Чейкин обратился в УФСИН РФ по Липецкой области с заявлением об выплате 2,1 млн рублей за травму полученную на рабочем месте, но ему в этом отказали. Преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Геннадия Чейкина приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

По самому же суровому обвинению — получении взятки — Чейкина оправдала в мае 2021 года судья Правобережного районного суда Ирина Мешкова. А ровно год спустя, в мае 2022-го, ее коллега из Правобережного суда Андрей Ключников по тем же материалам уголовного дела признал Геннадия Чейкина виновным, приговорив к девяти годам строгого режима с лишением звания полковника внутренней службы. Однако в СИЗО Геннадий Чейкин провел три с половиной месяца и в сентябре того же 2022 года после заседания апелляционной инстанции вновь обрел свободу: его уголовное дело направили на новое рассмотрение в Правобережный суд. Где Чейкина и сочли виновным, приговорив к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Этот вердикт не удовлетворил ни обвинение, которое сочло его слишком мягким, ни защиту, которая настаивала на невиновности осужденного. Обе стороны подали на приговор свои жалобы в областной суд.

d43bcf87-6cd7-47e7-a76e-040b5115b9d6.jpg

Сегодня в апелляционной инстанции гособвинитель Наталья Шварц потребовала для осужденного куда более сурового наказания, чем суд первой инстанции. Она заявила, что Чейкин вины в инкриминированном ему коррупционном преступлении ее признал, полученные им 1,5 миллиона взятки государству не вернул. Наталья Шварц заявила, к осужденному применили несоизмеримо мягкое наказание за его преступления, чем к его заместителю, деятельно раскаявшейся Орловой. Гособвинитель сказала, что Чейкин долгое время был главным лицом ФСИН по Липецкой области, что ранее его осудили за покушение на мошенничество, что его нужно лишить специального звания и приговорить к 9 годам лишения свободы, взяв под стражу прямо в зале суда.

948c7a27-7782-44c5-8e00-63d3c284a63f.jpg

Геннадий Чейкин пришел в суд явно не в настроении. Очевидно, он предполагал, что ни о каком оправдательном приговоре не может быть и речи. Поэтому захватил большую сумку с вещами и продуктами, которые понадобятся ему в ближайшие несколько дней в СИЗО. Но бывший начальник УФСИН все же битый час оспаривал представление гособвинения, доказывая свою невиновность. Чейкин сослался на показания руководителей Усманского маслозавода, которые говорили о том, что дали 6 миллионов рублей Орловой для продвижения своих интересов. Что его имя не фигурировало в прослушках телефонных разговоров Орловой и ее контрагентов. Что по данным других офицеров ведомства, у него с Орловой были натянутые отношения. Что сын Орловой, предприниматель Денис Орлов, при покровительстве матери создал дебиторскую задолженность перед тремя колониями, которая вызывало нервозность у экономистов УФСИН. Что во время работы с руководством маслозавода Орлова купила приличную недвижимость в Подмосковье. Что все уголовное дело построено на противоречивых показаниях исключительно Орловой, ее мужа и сына.

Лариса Федюкина, адвокат Чейкина, просила полностью оправдать своего подзащитного по причине его полной невиновности в получении взятки.

— Суд первой инстанции вынес компромиссное решение по делу моего подзащитного, учитывая, что в уголовном деле отсутствуют доказательства вины Чейкина в получении взятки. В суде доказано его алиби: утром 3 марта 2016 года он не мог встретиться с Орловой в своем кабинете для получения от нее взятки по ее утверждению, так как до обеда не был на работе. Дело в том, что накануне, 2 марта, он отмечал в управлении свой 55-летний юбилей. Домой Чейкин вернулся поздно вечером и только к обеду следующего дня приехал в управление, но так и не зашел в свой кабинет. Его алиби в суде подтвердил 31 свидетель по делу, — сообщила адвокат.

Вернувшись из совещательной комнаты, председательствующая в процессе судья Елена Летникова огласила вердикт: оставить в силе приговор суда первой инстанции в части признания вины осужденного и назначенного наказания. Из приговора сула первой инстанции исключили штраф в 300 тысяч рублей как назначенного ошибочно. Геннадия Чейкина взяли под стражу в зале суда.
масляное дело
Геннадий Чейкин
6
1
0
18
3

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
вчера, 23:11
Это не взятка а продвижение частного бизнеса! Лучше закройте заводы Олейна и Мистер Ricco их всё равно почти никто не покупает и не будет покупать.
Ответить
Бабка в окошке
вчера, 22:04
Тут и сказочки конец. Чего было ерепениться. Уже б вышел на свободу с чистой совестью.
Ответить
второе фото
вчера, 21:57
фото второе просто отпад
Ответить
второе фото
вчера, 21:53
фото второе просто отпад
Ответить
макс
вчера, 21:53
первое фото зачет!
Ответить
Мимо
вчера, 20:38
А там девушка сперла 18.5 мультов и ток 2 года условно граждане желайте выводы:)
Ответить
Павел. Л
вчера, 20:19
Почему мало дали, всем при погонах надо сроки удваивать,клятвопреступник, и это представитель власти, а мы делаем выводы, рука руку моет, простому лет 20 впаяли бы
Ответить
Шурин
вчера, 20:17
Правильно,надо вообще ему пожизненное дать, и на полярную сову его отправить...
Ответить
Знатоки
вчера, 20:15
Всё вы знаете , сколько и кому и что надо (
Ответить
омсквич
вчера, 20:12
Всего 1.5 миллиона ? Взял бы 100 - медаль бы дали
Ответить
Алхимик
вчера, 20:22
Как Серебрянникову что ли?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На платежках за услуги ЖКХ в Липецке появятся номера телефонов «авариек» управляющих компаний
Общество
Конкурс по выборам главы Липецка объявят на апрельской сессии горсовета
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
В прошлом году доходы бюджета Липецка выросли на 4,6 миллиардов рублей
Общество
Мясо продолжает дешеветь, а бананы стали значительно дороже яблок
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru