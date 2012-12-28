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Происшествия
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вчера, 17:41
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Прокуратура попросила сорвать погоны с бывшего начальника УФСИН по Липецкой области
и приговорить к 9 годам лишения свободы вместо трех, которые ему назначил суд первой инстанции.
Речь — о так называемом масляном деле: по версии стороны обвинения, Геннадий Чейкин в марте 2016 года через своего заместителя Антонину Орлову договорился с руководством усманского завода растительных масел о получении взятки за заключение государственного контракта на поставку подсолнечного масла в колонии региона и перечислении денег за товар до его поставки. Контракт был заключен на 35 150 000 рублей. Взятка составила 1,5 млн рублей.
Антонину Орлову осудили в мае 2019 года к пяти годам лишения свободы и 1,5 млн рублей штрафа как раз за посредничество и превышение должностных полномочий (она, кстати, заключила досудебное соглашение со следствием, полностью признав свою вину). Конечно, силовики взялись и за ее начальника, но на протяжении последних семи лет, сколько длится эта эпопея, Геннадий Чейкин заявлял о своей невиновности, называя себя жертвой оговора со стороны подчиненной.
Полковник внутренней службы в итоге попал под суд по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ («мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ («покушение на мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершённое в особо крупном размере»). В итоге Правобережный районный суд решил, что осенью 2018 года Геннадий Чейкин обратился в УФСИН РФ по Липецкой области с заявлением об выплате 2,1 млн рублей за травму полученную на рабочем месте, но ему в этом отказали. Преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Геннадия Чейкина приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.
По самому же суровому обвинению — получении взятки — Чейкина оправдала в мае 2021 года судья Правобережного районного суда Ирина Мешкова. А ровно год спустя, в мае 2022-го, ее коллега из Правобережного суда Андрей Ключников по тем же материалам уголовного дела признал Геннадия Чейкина виновным, приговорив к девяти годам строгого режима с лишением звания полковника внутренней службы. Однако в СИЗО Геннадий Чейкин провел три с половиной месяца и в сентябре того же 2022 года после заседания апелляционной инстанции вновь обрел свободу: его уголовное дело направили на новое рассмотрение в Правобережный суд. Где Чейкина и сочли виновным, приговорив к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
Этот вердикт не удовлетворил ни обвинение, которое сочло его слишком мягким, ни защиту, которая настаивала на невиновности осужденного. Обе стороны подали на приговор свои жалобы в областной суд.
Сегодня в апелляционной инстанции гособвинитель Наталья Шварц потребовала для осужденного куда более сурового наказания, чем суд первой инстанции. Она заявила, что Чейкин вины в инкриминированном ему коррупционном преступлении ее признал, полученные им 1,5 миллиона взятки государству не вернул. Наталья Шварц заявила, к осужденному применили несоизмеримо мягкое наказание за его преступления, чем к его заместителю, деятельно раскаявшейся Орловой. Гособвинитель сказала, что Чейкин долгое время был главным лицом ФСИН по Липецкой области, что ранее его осудили за покушение на мошенничество, что его нужно лишить специального звания и приговорить к 9 годам лишения свободы, взяв под стражу прямо в зале суда.
Геннадий Чейкин пришел в суд явно не в настроении. Очевидно, он предполагал, что ни о каком оправдательном приговоре не может быть и речи. Поэтому захватил большую сумку с вещами и продуктами, которые понадобятся ему в ближайшие несколько дней в СИЗО. Но бывший начальник УФСИН все же битый час оспаривал представление гособвинения, доказывая свою невиновность. Чейкин сослался на показания руководителей Усманского маслозавода, которые говорили о том, что дали 6 миллионов рублей Орловой для продвижения своих интересов. Что его имя не фигурировало в прослушках телефонных разговоров Орловой и ее контрагентов. Что по данным других офицеров ведомства, у него с Орловой были натянутые отношения. Что сын Орловой, предприниматель Денис Орлов, при покровительстве матери создал дебиторскую задолженность перед тремя колониями, которая вызывало нервозность у экономистов УФСИН. Что во время работы с руководством маслозавода Орлова купила приличную недвижимость в Подмосковье. Что все уголовное дело построено на противоречивых показаниях исключительно Орловой, ее мужа и сына.
Лариса Федюкина, адвокат Чейкина, просила полностью оправдать своего подзащитного по причине его полной невиновности в получении взятки.
— Суд первой инстанции вынес компромиссное решение по делу моего подзащитного, учитывая, что в уголовном деле отсутствуют доказательства вины Чейкина в получении взятки. В суде доказано его алиби: утром 3 марта 2016 года он не мог встретиться с Орловой в своем кабинете для получения от нее взятки по ее утверждению, так как до обеда не был на работе. Дело в том, что накануне, 2 марта, он отмечал в управлении свой 55-летний юбилей. Домой Чейкин вернулся поздно вечером и только к обеду следующего дня приехал в управление, но так и не зашел в свой кабинет. Его алиби в суде подтвердил 31 свидетель по делу, — сообщила адвокат.
Вернувшись из совещательной комнаты, председательствующая в процессе судья Елена Летникова огласила вердикт: оставить в силе приговор суда первой инстанции в части признания вины осужденного и назначенного наказания. Из приговора сула первой инстанции исключили штраф в 300 тысяч рублей как назначенного ошибочно. Геннадия Чейкина взяли под стражу в зале суда.
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