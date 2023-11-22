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Экс-начальника УФСИН по Липецкой области во второй раз осудили за взятку
Приговором суда первой инстанции Геннадия Чейкина признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы в ИК строгого режима.
Такой вердикт не удовлетворил ни сторону обвинения, которая сочла его слишком мягким, ни сторону защиты, которая настаивает на невиновности осужденного. Обе стороны подали на приговор свои жалобы в Правобережный райсуд. В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области сообщили GOROD48, что материалы уголовного дела передадут в областной суд.
— Суд первой инстанции вынес компромиссное решение по делу моего подзащитного, учитывая, что в уголовном деле отсутствуют доказательства вины Чейкина в получении взятки. В суде доказано его алиби: утром 3 марта 2016 года он не мог встретиться с Орловой в своем кабинете для получения от нее взятки по ее утверждению, так как до обеда не был на работе. Дело в том, что накануне, 2 марта, он отмечал в управлении свой 55-летний юбилей. Домой Чейкин вернулся поздно вечером и только к обеду следующего дня приехал в управление, но так и не зашел в свой кабинет. Его алиби в суде подтвердил 31 свидетель по делу, — прокомментировала GOROD48 приговор адвокат Геннадия Чейкина Лариса Федюкина.
Речь идет о так называемом масляном деле. По версии стороны обвинения, руководитель регионального управления ФСИН Геннадий Чейкин в марте 2016 года через посредника договорился с директором усманского завода растительных масел о взятке за заключение государственного контракта на поставку подсолнечного масла в колонии и перечислении денег за товар до его поставки. Контракт был заключен на 35 150 000 рублей. Взятка составила 1,5 млн рублей.
Посредником в этом деле, по данным стороны обвинения, выступила Антонина Орлова, заместитель Чейкина. Ее осудили в мае 2019 года к пяти годам лишения свободы и 1,5 млн рублей штрафа как раз за посредничество и превышение должностных полномочий. Конечно, силовики взялись и за ее начальника, но на протяжении всего времени, сколько длится эта эпопея, Геннадий Чейкин заявляет о своей невиновности, называя себя жертвой оговора со стороны подчиненной.
Полковника внутренней службы в итоге изначально судили по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ («мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ («покушение на мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершённое в особо крупном размере»). Сейчас бывший начальник УФСИН считается виновным лишь в покушении на мошенничество, совершенном в крупном размере»). Суд решил, что осенью 2018 года Геннадий Чейкин обратился в УФСИН РФ по Липецкой области с заявлением об выплате 2,1 млн рублей за травму полученную на рабочем месте, но ему в этом отказали. Преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. В итоге Геннадия Чейкина приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.
По самому же суровому обвинению — в получении взятки — Чейкина оправдала в мае 2021 года судья Ирина Мешкова. А ровно год спустя, в мае 2022-го, ее коллега из Правобережного суда Андрей Ключников по тем же материалам уголовного дела признал Геннадия Чейкина виновным, приговорив к девяти годам строгого режима с лишением звания полковник внутренней службы. Однако в СИЗО Геннадий Чейкин провел три с половиной месяца и в сентябре того же 2022 года после заседания апелляционной инстанции вновь обрел свободу: его уголовное дело направили на новое рассмотрение в Правобережный суд.