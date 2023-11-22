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19 минут назад

Экс-начальника УФСИН по Липецкой области во второй раз осудили за взятку

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#взятка #Геннадий Чейкин #Антонина Орлова
Экс-начальника УФСИН по Липецкой области во второй раз осудили за взятку

Приговором суда первой инстанции Геннадия Чейкина признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы в ИК строгого режима.

В Правобережном районном суде Липецка огласили приговор экс-начальнику УФСИН по Липецкой области Геннадию Чейкину. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.

Такой вердикт не удовлетворил ни сторону обвинения, которая сочла его слишком мягким, ни сторону защиты, которая настаивает на невиновности осужденного. Обе стороны подали на приговор свои жалобы в Правобережный райсуд. В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области сообщили GOROD48, что материалы уголовного дела передадут в областной суд.

— Суд первой инстанции вынес компромиссное решение по делу моего подзащитного, учитывая, что в уголовном деле отсутствуют доказательства вины Чейкина в получении взятки. В суде доказано его алиби: утром 3 марта 2016 года он не мог встретиться с Орловой в своем кабинете для получения от нее взятки по ее утверждению, так как до обеда не был на работе. Дело в том, что накануне, 2 марта, он отмечал в управлении свой 55-летний юбилей. Домой Чейкин вернулся поздно вечером и только к обеду следующего дня приехал в управление, но так и не зашел в свой кабинет. Его алиби в суде подтвердил 31 свидетель по делу, — прокомментировала GOROD48 приговор адвокат Геннадия Чейкина Лариса Федюкина.

Речь идет о так называемом масляном деле. По версии стороны обвинения, руководитель регионального управления ФСИН Геннадий Чейкин в марте 2016 года через посредника договорился с директором усманского завода растительных масел о взятке за заключение государственного контракта на поставку подсолнечного масла в колонии и перечислении денег за товар до его поставки. Контракт был заключен на 35 150 000 рублей. Взятка составила 1,5 млн рублей.

Посредником в этом деле, по данным стороны обвинения, выступила Антонина Орлова, заместитель Чейкина. Ее осудили в мае 2019 года к пяти годам лишения свободы и 1,5 млн рублей штрафа как раз за посредничество и превышение должностных полномочий. Конечно, силовики взялись и за ее начальника, но на протяжении всего времени, сколько длится эта эпопея, Геннадий Чейкин заявляет о своей невиновности, называя себя жертвой оговора со стороны подчиненной.

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Полковника внутренней службы в итоге изначально судили по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ («мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ («покушение на мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершённое в особо крупном размере»). Сейчас бывший начальник УФСИН считается виновным лишь в покушении на мошенничество, совершенном в крупном размере»). Суд решил, что осенью 2018 года Геннадий Чейкин обратился в УФСИН РФ по Липецкой области с заявлением об выплате 2,1 млн рублей за травму полученную на рабочем месте, но ему в этом отказали. Преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. В итоге Геннадия Чейкина приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

По самому же суровому обвинению — в получении взятки — Чейкина оправдала в мае 2021 года судья Ирина Мешкова. А ровно год спустя, в мае 2022-го, ее коллега из Правобережного суда Андрей Ключников по тем же материалам уголовного дела признал Геннадия Чейкина виновным, приговорив к девяти годам строгого режима с лишением звания полковник внутренней службы. Однако в СИЗО Геннадий Чейкин провел три с половиной месяца и в сентябре того же 2022 года после заседания апелляционной инстанции вновь обрел свободу: его уголовное дело направили на новое рассмотрение в Правобережный суд.
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#взятка #Геннадий Чейкин #Антонина Орлова

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