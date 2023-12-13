Общество

15 минут назад

В Елецком районе несколько сёл оказались отрезаны снегом

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#снег #дороги
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В Елецком районе несколько сёл оказались отрезаны снегом

Дорога в село Архангельское теперь узкая одноколейка, а проезды в село Новый Ольшанец и деревню Сахаровку начали пробивать сегодня после обеда.

В группе «ВКонтакте» « Мой Елец | Новости» жители елецкого села Архангельское пожаловались, что из-за снегопада вчера вечером не смогли попасть с работы домой — пришлось ночевать у родственников в Ельце.

«Мы живём в селе Архангельское и вчера не смогли попасть домой, хорошо, было у кого остаться в Ельце. Дорогу не чистили неделю, а снег идёт, в итоге вчера наш маленький трактор сделал с утра небольшой проезд для одной машины. А если встречка? А вечером в этом проходе застряла фура, и всё — нет ни въезда, ни выезда, трактор пытался рядом сделать проезд, но не смог сдвинуть места снег, с этим планируют что-то делать? Или нам теперь на работе жить?» — Написала Кристина Иванова.

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Как рассказал GOROD48 глава сельского поселения Архангельский сельсовет Евгений Скрипкин, речь идёт о дороге от Боёвки до Архангельского. Евгений Скрипкин винит во всём ситуацию с нехваткой техники и кадров.

— Я связался с представителем дорожной службы, и их мастер или инженер Владимир Николаевич Скворцов мне пояснил, что помимо дороги в Архангельском у них ещё 350 километров пути в Задонске, Ельце и Липецке. И что у них три комплексные дорожные машины для чистки снега и разбрасывания песка, но два водителя на больничном, а третье место вакантно. И эту вакансию они тоже никак не могут заполнить: молодёжь приходит, отучится и уезжает чистить снег в Москву — там платят больше. То есть для чистки снег физически не хватает техники и людей. О проблеме я знаю — но в данный момент она мне не подконтрольна, я не в состоянии оперативно отреагировать на все жалобы, технически с ними справиться. Людей я тоже понимаю: жалобы идут от боли, от души. Но мы не в состоянии… Я за собой вину не чувствую — делаю всё, что от меня зависит. Я оплачиваю трактор за свои деньги, отправляю технику, которая выполняет работу. Сегодня наш трактор должен был работать по Солидарности — но не смог выехать из Архангельского: на дороге Буевка-Архангельское собралась колонна из 15 машин. Сейчас их растащили. Он начал чистить — но ничего сделать было невозможно. Руководитель одного из фермерских хозяйств пообещал мне технику: но тоже сначала она должна выполнить свои первоочередные подряды. Сказал, как прочистит там — приедет. Сегодня уже в 8 утра я был у главы Елецкого района — просил помочь в ситуации, в которой оказались село Новый Ольшанец, деревня Сахаровка. Там вообще проезды не пробиты! Спасибо Олегу Николаевичу Семенихину — он тут же позвонил директору экономзоны и после 14:00 техника туда пришла, сейчас она работает. Вот там беда! А от Буевки до Архангельского хоть есть узкоколейка. Да, две машины там не разъедутся… Но дорога-то есть, — рассказал Евгений Скрипкин.

Фото - vk.com/my_elets
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#снег #дороги
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Комментарии (1)

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Думаю

2 минуты назад
Менеджеров очень много не нужно,а вот новой спецтехники надо уже сейчас и даже раньше держать в руках
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