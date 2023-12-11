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В Липецке арестован подозреваемый в покушении на убийство из-за ревности

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#покушение на убийство
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В Липецке арестован подозреваемый в покушении на убийство из-за ревности

34-летний липчанин следил за сожительницей и вышел на предполагаемого 21-летнего соперника.

Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего липчанина, подозреваемого в покушении на убийство 21-летнего соперника.

«По данным следствия, 8 декабря подозреваемый, следивший за своей сожительницей, пришел к квартире на Лебедянском шоссе, где она находилась в компании мужчины и своих сестер. В ходе конфликта на лестничной площадке он нанёс предполагаемому сопернику два удара ножом в грудь и шею, после чего покинул место происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

21-летнему потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, и он выжил. Подозреваемый арестован на время следствия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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#покушение на убийство
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