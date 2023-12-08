Происшествия
41 минуту назад
Прокуратура начала проверку по происшествию на улице Суворова
В выдаче разрешения на осуществление земляных работ подрядной организации ООО «ДельтаСтрой-Л» было отказано.
Прокуратура Левобережного района Липецка проведёт проверку по факту происшествия на улице Суворова в Липецке, где утром автомобиль «Форд» под управлением полицейского после столкновения с припаркованным «Хёндаем» съехал в коммунальную яму вдоль правой полосы проезжей части. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Поводом для начала проверки стало заявление главы Липецка Евгении Уваркиной, которая отметила, что в выдаче разрешения на осуществление земляных работ подрядной организации ООО «ДельтаСтрой-Л» было отказано, но это её не остановило.
«Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — отметила Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Добавим, что рядом с ямой, в которую провалился «Форд», ещё несколько таких же. Все находятся в непосредственной близости от края проезжей части и огорожены сигнальной лентой.
Поводом для начала проверки стало заявление главы Липецка Евгении Уваркиной, которая отметила, что в выдаче разрешения на осуществление земляных работ подрядной организации ООО «ДельтаСтрой-Л» было отказано, но это её не остановило.
«Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — отметила Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Добавим, что рядом с ямой, в которую провалился «Форд», ещё несколько таких же. Все находятся в непосредственной близости от края проезжей части и огорожены сигнальной лентой.
Зоркий
гость
Гость
Липчанин