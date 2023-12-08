Происшествия

41 минуту назад

Прокуратура начала проверку по происшествию на улице Суворова

4 1098
#ДТП
1
Прокуратура начала проверку по происшествию на улице Суворова

В выдаче разрешения на осуществление земляных работ подрядной организации ООО «ДельтаСтрой-Л» было отказано.

Прокуратура Левобережного района Липецка проведёт проверку по факту происшествия на улице Суворова в Липецке, где утром автомобиль «Форд» под управлением полицейского после столкновения с припаркованным «Хёндаем» съехал в коммунальную яму вдоль правой полосы проезжей части. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

WhatsApp Image 2023-12-08 at 12.23.32.jpeg+2023-12-08-12.31.18.jpg

Поводом для начала проверки стало заявление главы Липецка Евгении Уваркиной, которая отметила, что в выдаче разрешения на осуществление земляных работ подрядной организации ООО «ДельтаСтрой-Л» было отказано, но это её не остановило.

«Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — отметила Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

755665B6-2F58-4011-B955-70D3AB6130C4.jpeg+2023-12-08-13.47.32.jpg

82702E57-ADE4-439A-896F-994B4473CBAD.jpeg+2023-12-08-13.47.32.jpg

Добавим, что рядом с ямой, в которую провалился «Форд», ещё несколько таких же. Все находятся в непосредственной близости от края проезжей части и огорожены сигнальной лентой.
4 1098
#ДТП
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зоркий

16 минут назад
Липчанин, видимо нетрезвый полицейский врезался в незаконную яму, раскопанную, чтобы фиктивно освоить бюджетные средства. Сюжет достойный киноленты именитого режиссера.
ответить

гость

28 минут назад
Если копают и не боятся никого, это как понимать?
ответить

Гость

31 минуту назад
На лтз вся ул. Коммунистическая изрыта и конца не видно.
ответить

Липчанин

36 минут назад
Наверно трудно понять, что в начале форд ехал с такой скоростью, что врезался в другой автомобиль. А уж потом упал в раскопку
ответить
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

За рулём провалившегося «Форда» находился полицейский
#ДТП
7
За рулём провалившегося «Форда» находился полицейский

сегодня, 13:52

Происшествия
Провалившийся «Форд»: автомобиль влетел в припаркованный «Хёндай» и свалился в коммунальный раскоп
#авария #ДТП #коммунальные раскопки
6
Провалившийся «Форд»: автомобиль влетел в припаркованный «Хёндай» и свалился в коммунальный раскоп

сегодня, 12:45

Происшествия
В Липецке после ДТП машина провалилась в коммунальный раскоп
#ДТП #ЖКХ
15
В Липецке после ДТП машина провалилась в коммунальный раскоп

сегодня, 11:51

Происшествия
Учредитель кооператива «Верное решение» проведёт три года в колонии
#мошенничество
9
Учредитель кооператива «Верное решение» проведёт три года в колонии

сегодня, 10:16

Происшествия
Пьяная 26-летняя женщина выпала из окна молодоженки
#падение с высоты
13
Пьяная 26-летняя женщина выпала из окна молодоженки

сегодня, 10:03

Происшествия
В двойном столкновении на Универсальном проезде пострадал 62-летний водитель
#авария #ДТП
15
В двойном столкновении на Универсальном проезде пострадал 62-летний водитель

сегодня, 09:02

Происшествия