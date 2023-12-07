Происшествия
34 минуты назад
Тамбовскую трассу перекроют на 20-30 минут
Примерно в 18:20-18:30 на дороге Олре-Тамбов у села Косыревка Липецкого района начнется демонтаж поврежденной металлической рамной конструкции. Движение в сторону Липецка будет полностью перекрыто по двум полосам дороги ориентировочно на 20-30 минут. Об этом сообщает областное управление дорог и транспорта.
Напомним, конструкцию повредил самосвал, кузов которого открылся на ходу. Как сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Харьков», движение в сторону Липецка сейчас осуществляется по одной полосе.
Напомним, конструкцию повредил самосвал, кузов которого открылся на ходу. Как сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Харьков», движение в сторону Липецка сейчас осуществляется по одной полосе.
Мимо проходил
Позор
да уж