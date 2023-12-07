Происшествия

34 минуты назад

Тамбовскую трассу перекроют на 20-30 минут

3 695
#авария #ДТП
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Тамбовскую трассу перекроют на 20-30 минут
Примерно в 18:20-18:30 на дороге Олре-Тамбов у села Косыревка Липецкого района начнется демонтаж поврежденной  металлической рамной конструкции. Движение в сторону Липецка будет полностью перекрыто по  двум полосам дороги ориентировочно на 20-30 минут. Об этом сообщает областное управление дорог и транспорта.


Напомним, конструкцию  повредил самосвал, кузов которого открылся на ходу.  Как сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Харьков», движение в сторону Липецка сейчас осуществляется по одной полосе.  
 

3 695
#авария #ДТП
2

Комментарии (3)

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Мимо проходил

11 минут назад
Упал телефон ,наклонился за ним и нажал на рычаг
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Позор

19 минут назад
А не трасса.
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да уж

23 минуты назад
У китайского автопрома всё непредсказуемо.
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