Самосвал завалил П-образную раму над трассой у Косыревки и встал на задние колеса

По предварительной версии, произошло произвольное поднятие кузова.



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Вечером 7 декабря в Липецком районе у села Косыревка самосвал «Шанкси» на ходу зацепил П-образную раму над дорогой.Конструкция деформировалась, но устояла. Кузов самосвала застрял в верхнем положении, а сама машина встала на задние колеса.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.— По предварительной версии произошло самопроизвольное поднятие кузова самосвала. Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.