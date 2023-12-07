Общество
сегодня, 17:29
Самосвал завалил П-образную раму над трассой у Косыревки и встал на задние колеса
По предварительной версии, произошло произвольное поднятие кузова.
Вечером 7 декабря в Липецком районе у села Косыревка самосвал «Шанкси» на ходу зацепил П-образную раму над дорогой.
Конструкция деформировалась, но устояла. Кузов самосвала застрял в верхнем положении, а сама машина встала на задние колеса.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.
— По предварительной версии произошло самопроизвольное поднятие кузова самосвала. Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.
Конструкция деформировалась, но устояла. Кузов самосвала застрял в верхнем положении, а сама машина встала на задние колеса.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.
— По предварительной версии произошло самопроизвольное поднятие кузова самосвала. Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.
)))))
мня
Валентина
Рамадел
ура
А то