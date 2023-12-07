Общество

сегодня, 17:29

Самосвал завалил П-образную раму над трассой у Косыревки и встал на задние колеса

6 1451
#ДТП #самосвал
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По предварительной версии, произошло произвольное поднятие кузова.

Вечером 7 декабря в Липецком районе у села Косыревка самосвал «Шанкси» на ходу зацепил П-образную раму над дорогой.

Конструкция деформировалась, но устояла. Кузов самосвала застрял в верхнем положении, а сама машина встала на задние колеса.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.

— По предварительной версии произошло самопроизвольное поднятие кузова самосвала. Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.
6 1451
#ДТП #самосвал
3

Комментарии (6)

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)))))

29 минут назад
Сегодня день водятлов на больших машинах. Днем на Римского-Корсакова пьяный в хлам водитель фуры забор снес на базе.
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мня

34 минуты назад
Вообще то эта конструкция называется"ферма",если чё. За ликбез благодарить не надо.
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Валентина

39 минут назад
Ни единого шанкси не оставил раме.
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Рамадел

42 минуты назад
Надо рамы делать Х образные.
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ура

сегодня, 17:44
наконец то... радость то какая..
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А то

сегодня, 17:36
Понаделали П-образных рам понимаешь, самосвалам уже и не проехать.
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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