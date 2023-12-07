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Пять человек пострадали в результате взрыва отопительного котла в Петербурге

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#взрыв #Петербург

В Петербурге взорвался отопительный котел.

Пять человек пострадали при взрыве во Фрунзенском районе в Петербурге. ЧП произошло на улице Салова в котельной, - сообщает 78.ru.

Уточняется, что обогревательное оборудование в котельной разгерметизировалось, в результате котел вылетел из ангара на расстояние примерно в 30 метров и врезался в стоявшую на улице машину. Котельная и склад обрушились. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Во время происшествия пострадали пять человек, в том числе 12-летняя девочка. У всех были диагностированы ожоги и переломы. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали петербуржцев, - пишет "Газета.ru".

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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#взрыв #Петербург

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