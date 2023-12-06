Обчистившая пенсионерку карманница попала на запись камер видеонаблюдения

Подозреваемая вызвалась помочь пенсионерке переложить продукты из корзины в пакет, а на выходе незаметно вытащила 3600 рублей из кармана пальто.

5 декабря в липецкий отдел полиции № 2 обратилась 88-летняя пенсионерка, у которой в магазине по улице Бескрайней из кармана пальто вытащили 3600 рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающую 45-летнюю липчанку — действия карманницы записали камеры видеонаблюдения.



«Подозреваемая около кассы заметила, как пожилая женщина положила сдачу в карман, и вызвалась помочь потерпевшей переложить из корзины в пакет купленные продукты питания, а на выходе из магазина незаметно вытащила 3600 рублей из кармана пальто пенсионерки перед тем, как вернуть той пакет с продуктами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.