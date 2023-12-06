сегодня, 17:06
Обчистившая пенсионерку карманница попала на запись камер видеонаблюдения
Подозреваемая вызвалась помочь пенсионерке переложить продукты из корзины в пакет, а на выходе незаметно вытащила 3600 рублей из кармана пальто.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающую 45-летнюю липчанку — действия карманницы записали камеры видеонаблюдения.
«Подозреваемая около кассы заметила, как пожилая женщина положила сдачу в карман, и вызвалась помочь потерпевшей переложить из корзины в пакет купленные продукты питания, а на выходе из магазина незаметно вытащила 3600 рублей из кармана пальто пенсионерки перед тем, как вернуть той пакет с продуктами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
Всем бы так!
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