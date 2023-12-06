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Памятник дворнику в Грязях нарядили в костюм Деда Мороза

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#Новый год #Дед Мороз
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Памятник дворнику в Грязях нарядили в костюм Деда Мороза

В соцсетях пишут, что дворник теперь больше похож на казака в черкеске и кубанке.

Памятник дворнику на улице 30 лет Победы в Грязях к Новому году нарядили в костюм Деда Мороза. Как рассказал GOROD48 глава Грязинского района Владимир Рощупкин, дворника приодела администрация торгового центра, рядом с которым установлен памятник. Администрация района к этому не имеет никакого отношения: украшение Грязей к празднику сейчас только идёт — его планируют завершить к 15 декабря.

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так было

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так стало

В группе «ВКонтакте» «Открыватели | Липецкое туристическое сообщество» про наряженного грязинского дворника написали, что теперь он больше похож на казака в черкеске и кубанке. И, наверное, это неслучайно.

Дело в том, что собственник переодевшего дворника торгового центра грязинский бизнесмен Юрий Чекрыжов принимает активное участие в жизни казаков Свято-Александровской станицы. При его непосредственной поддержке в 2011 году в Грязях впервые состоялся праздник — День казачьей станицы. В программу праздника как раз входила демонстрация старинного костюма казаков. Также при участии Юрия Чекрыжова в Грязях был возведен казачий православный храм Святого Александра Невского. А в октябре 2011 года на территории ещё строящегося храма состоялось открытие памятника « Казак, поднимающий православный крест». Но простоял он недолго: причиной сноса памятника стала необходимость обеспечения хорошего проезда к храму во имя святого благоверного князя Александра Невского. За строительство этого храма глава Грязинского района Владимир Рощупкин получил Патриаршую награду – орден Преподобного Сергия Радонежского III степени. 

А теперь в Грязях ещё и появился казак-Дед Мороз.

Сама идея переодевать памятники в Дедов Морозов не нова: ещё в декабре 2008 года по инициативе покойного вице-мэра Ивана Кошелева в Липецке  одели в новогодний наряд памятник Петру Первому: на голову императору нацепили красный колпак, а лицо царя украсила меховая борода. 

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Тогда задолго до рассвета на площадь Петра Великого одевать царя приехали около 10 человек. Чтобы изменить памятник до неузнаваемости, потребовались две автовышки МУП «Зеленхоз».

Фото — vk.com/discoveryofnew
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#Новый год #Дед Мороз
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Комментарии (3)

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Лорд

37 минут назад
Это какой то вандализм! Куда смотрит полиция?
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Лена

58 минут назад
Да,и пузырь из кармана торчит
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Лена

сегодня, 10:52
Да,и пузырь из кармана торчит
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