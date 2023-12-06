Памятник дворнику в Грязях нарядили в костюм Деда Мороза

В соцсетях пишут, что дворник теперь больше похож на казака в черкеске и кубанке.







так было





так стало



В группе «ВКонтакте» «Открыватели | Липецкое туристическое сообщество» про наряженного грязинского дворника написали, что теперь он больше похож на казака в черкеске и кубанке. И, наверное, это неслучайно.



Дело в том, что собственник переодевшего дворника торгового центра грязинский бизнесмен Юрий Чекрыжов принимает активное участие в жизни казаков Свято-Александровской станицы. При его непосредственной поддержке в 2011 году в Грязях впервые состоялся праздник — День казачьей станицы. В программу праздника как раз входила демонстрация старинного костюма казаков. Также при участии Юрия Чекрыжова в Грязях был возведен казачий православный храм Святого Александра Невского. А в октябре 2011 года на территории ещё строящегося храма состоялось открытие памятника «



А теперь в Грязях ещё и появился казак-Дед Мороз.



Сама идея переодевать памятники в Дедов Морозов не нова: ещё в декабре 2008 года по инициативе покойного вице-мэра Ивана Кошелева в Липецке







Тогда задолго до рассвета на площадь Петра Великого одевать царя приехали около 10 человек. Чтобы изменить памятник до неузнаваемости, потребовались две автовышки МУП «Зеленхоз».



Фото — vk.com/discoveryofnew

Памятник дворнику на улице 30 лет Победы в Грязях к Новому году нарядили в костюм Деда Мороза. Как рассказал GOROD48 глава Грязинского района Владимир Рощупкин, дворника приодела администрация торгового центра, рядом с которым установлен памятник. Администрация района к этому не имеет никакого отношения: украшение Грязей к празднику сейчас только идёт — его планируют завершить к 15 декабря.В группе «ВКонтакте» «Открыватели | Липецкое туристическое сообщество» про наряженного грязинского дворника написали, что теперь он больше похож на казака в черкеске и кубанке. И, наверное, это неслучайно.Дело в том, что собственник переодевшего дворника торгового центра грязинский бизнесмен Юрий Чекрыжов принимает активное участие в жизни казаков Свято-Александровской станицы. При его непосредственной поддержке в 2011 году в Грязях впервые состоялся праздник — День казачьей станицы. В программу праздника как раз входила демонстрация старинного костюма казаков. Также при участии Юрия Чекрыжова в Грязях был возведен казачий православный храм Святого Александра Невского. А в октябре 2011 года на территории ещё строящегося храма состоялось открытие памятника « Казак, поднимающий православный крест ». Но простоял он недолго: причиной сноса памятника стала необходимость обеспечения хорошего проезда к храму во имя святого благоверного князя Александра Невского. За строительство этого храма глава Грязинского района Владимир Рощупкин получил Патриаршую награду – орден Преподобного Сергия Радонежского III степени.А теперь в Грязях ещё и появился казак-Дед Мороз.Сама идея переодевать памятники в Дедов Морозов не нова: ещё в декабре 2008 года по инициативе покойного вице-мэра Ивана Кошелева в Липецке одели в новогодний наряд памятник Петру Первому : на голову императору нацепили красный колпак, а лицо царя украсила меховая борода.