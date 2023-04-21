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В Грязях к 1 мая откроют новый памятник дворнику

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#Грязи #памятник
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В Грязях к 1 мая откроют новый памятник дворнику

Старый растащили по частям вандалы.

К Празднику весны и труда в Грязях откроют новый памятник дворнику. Памятник уже установлен на улице 30 лет Победы, сейчас его доделывают.

Как рассказал GOROD48 глава Грязинского района Владимир Рощупкин, предыдущий памятник дворнику из металлических труб, который стоял на том же месте, разломали и растащили по частям вандалы, предположительно — на металлолом. Новый памятник весит полторы тонны и унести его будет не просто. Бюджету он ничего не стоил: памятник — подарок грязинского мецената Юрия Чекрыжова.

Как сообщает Липецкое туристическое сообщество «Открыватели», памятник изображает городского дворника с его пушистым другом. Табличка на постаменте гласит «Всем труженикам Грязинской земли», а на самом памятнике есть надпись «Чистота - залог здоровья». Авторы памятника - скульпторы Кривопусков и Галоченко.

Фото - vk.com/discoveryofnew

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#Грязи #памятник
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