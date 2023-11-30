Экономика

сегодня, 17:21

Липецкстат: самые высокие зарплаты — у металлургов, химиков, финансистов и страховщиков

6 383
#зарплата #доходы населения
Липецкстат: самые высокие зарплаты — у металлургов, химиков, финансистов и страховщиков

Липецкстат представил подсчеты средней номинальной зарплаты в Липецкой области, начисленной за январь-сентябрь 2023 года. За девять месяцев она составила 50 419,5 рубля, что на 11,6% превысило ее размер за тот же период 2022 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2023 года составила 105,7% тому же периоду прошлого года. 

Наиболее высокая зарплата по данным статистики сложилась у металлургов, финансистов и страховщиков, пищевиков, связистов, энергетиков, газовиков, работников табачных и химических предприятий, на производствах лекарственных средств и медицинских материалов, электроники и оптики, электрооборудования, прочей неметаллической минеральной продукции, бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования, транспортных средств, у специалистов, которые занимаются профессиональной, научной, технической деятельностью. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе-сентябре 2023 года 1,7 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 40% до 68% от среднеобластного уровня) сложилась у текстильщиков, производителей мебели, кожевников, в рыболовстве и рыбоводстве, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки. 

Заработная плата работников сельского хозяйства (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) в январе-сентябре составила 104,8% от средней зарплаты по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 76% и 86% соответственно от среднеобластного уровня.

6 383
#зарплата #доходы населения

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

9 минут назад
кит, жду ответа. Как соловей лета
ответить

Весело

10 минут назад
Ну в общем около 45 тысяч и как.
ответить

Фантазер

16 минут назад
Все хорошо с голоду не померли кредит ипотеку плачу , хлеб жую , коммуналку через раз , отдыхаю на пруду , Ляпота
ответить

кит

18 минут назад
А что гадать ! Напишите каждый сколько получаете ! Во Тунеядец 70тыс. получает! А кто работает,сколько ? Про себя-пенсия 14200.
ответить

А в целом

52 минуты назад
на всех у нас хорошая зарплата включая миллиардеров Вообщем едим голубцы только одни капусту другие мясо или как утесов пел все хорошо прекрасная маркиза только сарай сгорел и лошадь сдохла а так все норм
ответить

Тунеядец

53 минуты назад
У меня зарплата 70 тысяч к какой категории она относится к высокой или низкой
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали яйца, огурцы и молоко
#инфляция #цены
4
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали яйца, огурцы и молоко

сегодня, 17:18

Экономика
Первый восстановленный корпус ЛТЗ будет запущен весной 2024 года
#ЛТЗ
24
Первый восстановленный корпус ЛТЗ будет запущен весной 2024 года

сегодня, 15:21

Экономика
Липчанам понадобится 11,3 года, чтобы накопить миллион рублей
#накопления
49
Липчанам понадобится 11,3 года, чтобы накопить миллион рублей

27.11.2023 15:46

Экономика
Статистика: капуста, яйца и сухие корма для животных продолжили дорожать на прошлой неделе
#цены #инфляция
20
Статистика: капуста, яйца и сухие корма для животных продолжили дорожать на прошлой неделе

23.11.2023 18:11

Экономика
Четыре псевдоломбарда работали под видом комиссионных магазинов
#ломбард #деньги
2
Четыре псевдоломбарда работали под видом комиссионных магазинов

23.11.2023 10:22

Экономика
Администрация Липецка в рубль оценила 118-метровое помещение на улице Яна Берзина
#приватизация
7
Администрация Липецка в рубль оценила 118-метровое помещение на улице Яна Берзина

20.11.2023 16:30

Экономика