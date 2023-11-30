Липецкстат: самые высокие зарплаты — у металлургов, химиков, финансистов и страховщиков

Липецкстат представил подсчеты средней номинальной зарплаты в Липецкой области, начисленной за январь-сентябрь 2023 года. За девять месяцев она составила 50 419,5 рубля, что на 11,6% превысило ее размер за тот же период 2022 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2023 года составила 105,7% тому же периоду прошлого года.

Наиболее высокая зарплата по данным статистики сложилась у металлургов, финансистов и страховщиков, пищевиков, связистов, энергетиков, газовиков, работников табачных и химических предприятий, на производствах лекарственных средств и медицинских материалов, электроники и оптики, электрооборудования, прочей неметаллической минеральной продукции, бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования, транспортных средств, у специалистов, которые занимаются профессиональной, научной, технической деятельностью. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе-сентябре 2023 года 1,7 – 1,1 раза.



Самая низкая заработная плата (от 40% до 68% от среднеобластного уровня) сложилась у текстильщиков, производителей мебели, кожевников, в рыболовстве и рыбоводстве, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки.



Заработная плата работников сельского хозяйства (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) в январе-сентябре составила 104,8% от средней зарплаты по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 76% и 86% соответственно от среднеобластного уровня.



