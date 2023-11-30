Досрочной сдачи сквера у ДК «Студеновский» не состоится?

После публикация GOROD48 об укладке подрядчиком «Квадры» тротуарной плитки на площади Победы в мерзлый снег, житель Карьера сообщили нам, что нечто подобное происходит и в сквере рядом ДК «Студеновский».

Сегодня утром мы побывали в сквере — судя по тому, что мы увидели, укладка плитки действительно не закончена. Напомним, что благоустройство пространства рядом с ДК планировалось на 2024 год, но подрядчик мэрии, «Инфинити Групп», взялся за работу этом в августе.— Основной запрос жителей района — недостаток освещения сквера и обилие в нем сухих деревьев, а также плохое состояние площади перед Домом культуры. Новые светильники уже установлены. Дорожки в парке мы замостим тротуарной плиткой, площадь у ДК заасфальтируем, спилим сухостой. Все эти работы подрядчик планирует закончить в этом году. К 9 мая 2024 года в сквере посадят 73 новых дерева, обустроят 1700 квадратных метров газона, установят малые архитектурные формы, — обрисовывала летом планы благоустройства района начальник отдела реализации городской среды департамента градостроительства и архитектуры мэрии Евгения Томилова.На вопрос о сроке завершения благоустройства сквера GOROD48 ответили в пресс-службе мэрии.Там напомнили, что благоустройство отнесено на 2024 году. Графиком реализации контракта оплата уже выполненной ООО «Инфинити Групп» работы в 2023 году не предусмотрена.«По договору начало работ возможно с момента заключения контракта, а приемка выполненных работ назначена на II квартал 2024 года. Таким образом, выполнение объемов работ досрочно — инициатива подрядчика и речи о нарушении исполнения сроков и графиков контракта не идет», — сказано в ответе администрации Липецка.