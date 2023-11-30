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30 минут назад

Потенциальное банкротство грозит почти 20% всех заемщиков банков

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#банкротство #заемщики

По состоянию на ноябрь 2023 года потенциальное банкротство грозит 9,79 млн, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по состоянию на ноябрь 2023 года, потенциально банкротство грозит 9,79 млн, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО, - пишет "Ъ".

Количество потенциальных банкротов (физлиц с просрочкой по кредитам и займам 90 дней и более) и их суммарная задолженность с учетом процентов увеличились в годовом отношении на 11%, - сообщили в ОКБ. По данным бюро на ноябрь 2023 года, процедуру банкротства теоретически могут пройти 9,79 млн заемщиков, общая задолженность которых составляет 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.

Таким образом, за 12 месяцев размер проблемных долгов вырос на 0,65 триллиона рублей, а число потенциальных банкротов среди заемщиков — на 0,98 миллиона человек, следует из подсчетов ОКБ. Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе подобная тенденция в стране продолжится. Этому будет способствовать в том числе замедление темпов потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования.

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#банкротство #заемщики

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