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30 минут назад
Потенциальное банкротство грозит почти 20% всех заемщиков банков
По состоянию на ноябрь 2023 года потенциальное банкротство грозит 9,79 млн, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по состоянию на ноябрь 2023 года, потенциально банкротство грозит 9,79 млн, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО, - пишет "Ъ".
Количество потенциальных банкротов (физлиц с просрочкой по кредитам и займам 90 дней и более) и их суммарная задолженность с учетом процентов увеличились в годовом отношении на 11%, - сообщили в ОКБ. По данным бюро на ноябрь 2023 года, процедуру банкротства теоретически могут пройти 9,79 млн заемщиков, общая задолженность которых составляет 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.
Таким образом, за 12 месяцев размер проблемных долгов вырос на 0,65 триллиона рублей, а число потенциальных банкротов среди заемщиков — на 0,98 миллиона человек, следует из подсчетов ОКБ. Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе подобная тенденция в стране продолжится. Этому будет способствовать в том числе замедление темпов потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования.
Количество потенциальных банкротов (физлиц с просрочкой по кредитам и займам 90 дней и более) и их суммарная задолженность с учетом процентов увеличились в годовом отношении на 11%, - сообщили в ОКБ. По данным бюро на ноябрь 2023 года, процедуру банкротства теоретически могут пройти 9,79 млн заемщиков, общая задолженность которых составляет 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.
Таким образом, за 12 месяцев размер проблемных долгов вырос на 0,65 триллиона рублей, а число потенциальных банкротов среди заемщиков — на 0,98 миллиона человек, следует из подсчетов ОКБ. Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе подобная тенденция в стране продолжится. Этому будет способствовать в том числе замедление темпов потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования.