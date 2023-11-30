«Никакого дистанта не будет»: задонские родители переполошились из-за ремонта школы

Задонская гимназия № 1 вошла в число участников федеральной программы по ремонту школ. Что очень хорошо — школу ждет апгрейд. Но вдруг предстоящий ремонт оброс слухами.

В GOROD48 обратилась жительница Задонска, она рассказала о предстоящем капитальном ремонте гимназии № 1 и высказала опасение, что детей переведут на дистанционное обучение: соседняя гимназия № 2 просто не сможет вместить новых учеников. И это при том, что не во всех домах учеников есть устойчивый интернет.



«Родители подняли шум. Я встречалась с начальником отдела образования. Пошла к главе Задонского района Алексею Щедрову, успокоил, все разъяснил. В этот же день было общешкольное собрание с участием учителей двух гимназий и заместителем главы района Сергеем Орусем. Они попросили у родителей время, чтобы все решить. Мы между собой смеялись, что усадят на дистант по болезни. Сегодня так и произошло, всю школу на дистант перевели», — написала женщина.



«Уважаемые коллеги! В связи с высокой заболеваемостью вирусной пневмонией среди обучающихся согласно протоколу внеочередного заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии № 8 от 10.11.2023 г. гимназия № 1 переходит на обучение в дистанционном формате на срок с 29.11. по 19.12. Образовательный процесс будет осуществляться на платформе Сферум» — такую информацию получили родители.



GOROD48 обратился за разъяснениями к заместителю главы администрации Задонского района Сергею Орусю. Он сразу предложил не смешивать два события. Действительно, гимназистов отправили на трехнедельное дистанционное обучение. 11 учеников школы заболели пневмониями.



Что же касается ремонта гимназии, то дата его начала еще не определена. Сначала должны поступить деньги, потом будут проведены торги.



— Мы заблаговременно начали подготовку перевода учеников в гимназию № 2. Проведено несколько родительских собраний, на которых постарались максимально полно ответить на вопросы родителей. Сейчас составляется новое расписание, рассадка детей по кабинетам, прорабатываются варианты подвоза детей и организации их питания. Часть детей будет учиться во вторую смену. Никакого дистанта в связи с ремонтом школы не будет, — пообещал Сергей Орусь.