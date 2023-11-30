Происшествия

37 минут назад

КРК «Мегаполис» эвакуируют: пожарные проводят учения

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#пожар #учения
КРК «Мегаполис» эвакуируют: пожарные проводят учения
Сегодня утром липчане, проезжавшие мимо развлекательного комплекса «Мегаполис» на улице Московской, увидели пожарных.

— «Мегаполис» горит, людей эвакуируют, — сообщил GOROD48 очевидец.

Как выяснилось, ничего страшного не произошло:

— В культурно-развлекательном комплексе проходят пожарно-тактические учения, — уточнили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.
218
#пожар #учения

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