КРК «Мегаполис» эвакуируют: пожарные проводят учения

Сегодня утром липчане, проезжавшие мимо развлекательного комплекса «Мегаполис» на улице Московской, увидели пожарных.



— «Мегаполис» горит, людей эвакуируют, — сообщил GOROD48 очевидец.



Как выяснилось, ничего страшного не произошло:



— В культурно-развлекательном комплексе проходят пожарно-тактические учения, — уточнили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.