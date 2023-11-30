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58 минут назад
Массовое оснащение учителей и врачей российскими планшетами может начаться в 2025 году
В 2025 году учителей и врачей могут начать массово снабжать российскими планшетами по новому нацпроекту "Экономика данных".
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал на Tadviser Summit, что массовое оснащение учителей и врачей российскими планшетами может начаться в 2025 году, это позволит обеспечить формирование собственного производства в РФ, - передает РИА Новости.
"Мы надеемся, что в рамках новой (национальной) программы мы сможем уже выбрать правильный путь и уже с 2025 года, соответственно, начать массовое оснащение учителей и врачей в стационарах, и врачей, которые ходят по домам, российскими планшетами. Что также позволит нам обеспечить формирование собственного производства, потому что сейчас пока нам не хватает большого заказа для того, чтобы этого производство сформировать", - сказал Шадаев.
По его словам, учителя смогут использовать планшеты непосредственно в процессе обучения в классах, а также при подготовке к занятиям.
"Я думаю, 2024 год будет годом такого небольшого пилота, когда мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идет, что, может быть, всё-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные", - отметил министр.
Ранее Шадаев говорил, что российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться. Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием производства этих гаджетов в РФ.
"Мы надеемся, что в рамках новой (национальной) программы мы сможем уже выбрать правильный путь и уже с 2025 года, соответственно, начать массовое оснащение учителей и врачей в стационарах, и врачей, которые ходят по домам, российскими планшетами. Что также позволит нам обеспечить формирование собственного производства, потому что сейчас пока нам не хватает большого заказа для того, чтобы этого производство сформировать", - сказал Шадаев.
По его словам, учителя смогут использовать планшеты непосредственно в процессе обучения в классах, а также при подготовке к занятиям.
"Я думаю, 2024 год будет годом такого небольшого пилота, когда мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идет, что, может быть, всё-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные", - отметил министр.
Ранее Шадаев говорил, что российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться. Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием производства этих гаджетов в РФ.