В России

58 минут назад

Массовое оснащение учителей и врачей российскими планшетами может начаться в 2025 году

34
#планшеты #цифровизация #учителя #врачи

В 2025 году учителей и врачей могут начать массово снабжать российскими планшетами по новому нацпроекту "Экономика данных".

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал на Tadviser Summit, что массовое оснащение учителей и врачей российскими планшетами может начаться в 2025 году, это позволит обеспечить формирование собственного производства в РФ, - передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что в рамках новой (национальной) программы мы сможем уже выбрать правильный путь и уже с 2025 года, соответственно, начать массовое оснащение учителей и врачей в стационарах, и врачей, которые ходят по домам, российскими планшетами. Что также позволит нам обеспечить формирование собственного производства, потому что сейчас пока нам не хватает большого заказа для того, чтобы этого производство сформировать", - сказал Шадаев.

По его словам, учителя смогут использовать планшеты непосредственно в процессе обучения в классах, а также при подготовке к занятиям.

"Я думаю, 2024 год будет годом такого небольшого пилота, когда мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идет, что, может быть, всё-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные", - отметил министр.

Ранее Шадаев говорил, что российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться. Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием производства этих гаджетов в РФ.
34
#планшеты #цифровизация #учителя #врачи

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Однокомнатные квартиры в России подорожали в 1,6 раза за 4 года
#жилье #цены #экономика
Однокомнатные квартиры в России подорожали в 1,6 раза за 4 года

сегодня, 12:01

В России
В РФ могут ввести новый запрет на экспорт топлива
#топливо #запрет на экспорт
В РФ могут ввести новый запрет на экспорт топлива

сегодня, 11:22

В России
Глава «Роснефти» раскритиковал налоговую политику Минфина
#нефть #топливо
Глава «Роснефти» раскритиковал налоговую политику Минфина

сегодня, 10:47

В России
Депутат Госдумы заявил о возможной ликвидации всех ИП в 2029 году
#ИП #ликвидация
Депутат Госдумы заявил о возможной ликвидации всех ИП в 2029 году

сегодня, 09:56

В России
Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+

вчера, 23:56

В России
#автокредиты
1
Средний чек по автокредитам в октябре 2023-го превысил 1,5 млн рублей

вчера, 23:40

В России