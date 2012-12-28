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24 минуты назад

Объявлен отбой желтого уровня

За ночь над российскими регионами уничтожены 296 БПЛА. 

В Липецкой области объявлен отбой желтого уровня угрозы «Воздушная опасность», введенного накануне в 22:12.

По данным Минобороны РФ, с девяти вечера 27 мая до семи утра 28 мая дежурными средствами ПВО над 13-ю регионами страны перехвачено 296 беспилотников самолетного типа, в том числе над территориями соседних с Липецкой Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.
воздушная тревога
БПЛА
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