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Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Происшествия
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24 минуты назад
Объявлен отбой желтого уровня
За ночь над российскими регионами уничтожены 296 БПЛА.
По данным Минобороны РФ, с девяти вечера 27 мая до семи утра 28 мая дежурными средствами ПВО над 13-ю регионами страны перехвачено 296 беспилотников самолетного типа, в том числе над территориями соседних с Липецкой Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.
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