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Общество
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сегодня, 14:54
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Липчане снова возмущаются, что хлеб выбрасывают в мусор
В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №79 по улице Гагарина: в их дворе магазин продолжает выбрасывать в мусор хлеб.
— Два года назад вы уже писали об этой проблеме, и сразу после выхода публикации просроченный хлеб на какое-то время сотрудники магазина прекратили выбрасывать в мусор. Но сегодня я снова заметила заваленные нераспечатанными хлебобулочными изделиями мусорные контейнеры. Смотреть на это невозможно — сердце кровью обливается! Я обратилась и к руководству магазина — но в ответ мне сказали: «У вас же внучка есть? Вот лучше занимайтесь своей внучкой», — рассказала Людмила Подзорова.
После предыдущей публикации в компании X5 Group сообщили, что магазин должен передавать просроченные товары на утилизацию специализирующейся на этом компании. В случае, если у товара истекает срок годности, он должен быть помещен в отдельно стоящий закрытый контейнер, к которому нет доступа у жильцов близлежащих домов, откуда его потом компания и заберёт.
На похожую ситуацию ранее жаловались и жильцы дома №30 по проспекту 60 лет СССР. Во дворе дома известного ритейла на мусорную площадку вынесли несколько коробок и пакетов хлеба и булок.
В «ЭкоПроме» в этом году также обращали внимание на проблему: значительная часть малого и среднего бизнеса не заключает договоры ни с регоператором на вывоз своего мусора (сваливая его на ближайшей контейнерной площадке), ни с управляющей компанией на уборку.
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