Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Общество
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сегодня, 16:42
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«Вонь в комнате стоит ужас какая!»
Управляющая компания уверяет, что дважды уже прочистила канализацию в доме на бульваре Шубина.
«Муж спустился в подвал в 8 вечера, стало хуже. Вода поднимается всё выше, вонь в комнате стоит ужас какая, жить теперь на первом этаже невозможно».
В УК «Домком» рассказали, что вчера прочистили канализацию, но сегодня засор повторился. Около полудня канализация была прочищена повторно.
— Сухо ещё не стало, но уже получше, — добавили в «Домкоме».
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