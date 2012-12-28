По данным следствия, он захотел заработать на завышении стоимости 230 тысячи саженцев яблонь.

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В Лебедяни полицейские УЭБиПК УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке Росгвардии при передаче денег задержали заместителя генерального директора коммерческой организации, который подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере за совершение действий в интересах предпринимателя.Чаплыгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело (по части восьмой статьи 204 УК РФ).«По данным следствия, в сентябре 2025 года при заключении договора на поставку 230 тысяч саженцев яблонь общей стоимостью около 95 миллионов рублей подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, предложил предпринимателю включить в условия сделки завышенную стоимость продукции. Образовавшуюся разницу между фактической и предложенной стоимостью саженцев он намеревался получить в качестве незаконного вознаграждения», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.«Образовавшаяся разница предназначалась одному из участников – 46-летнему жителю Лебедяни. Сумма незаконного дохода превысила миллион рублей», – добавляет областное управление МВД.Сейчас подозреваемому избирается мера пресечения: следствие настаивает на аресте. Также продолжается работа по установлению всех участников нелегальной схемы, общей суммы ущерба и иных фактов противоправной деятельности.