Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Происшествия
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сегодня, 17:04
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Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
По данным следствия, он захотел заработать на завышении стоимости 230 тысячи саженцев яблонь.
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело (по части восьмой статьи 204 УК РФ).
«По данным следствия, в сентябре 2025 года при заключении договора на поставку 230 тысяч саженцев яблонь общей стоимостью около 95 миллионов рублей подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, предложил предпринимателю включить в условия сделки завышенную стоимость продукции. Образовавшуюся разницу между фактической и предложенной стоимостью саженцев он намеревался получить в качестве незаконного вознаграждения», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
«Образовавшаяся разница предназначалась одному из участников – 46-летнему жителю Лебедяни. Сумма незаконного дохода превысила миллион рублей», – добавляет областное управление МВД.
Сейчас подозреваемому избирается мера пресечения: следствие настаивает на аресте. Также продолжается работа по установлению всех участников нелегальной схемы, общей суммы ущерба и иных фактов противоправной деятельности.
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