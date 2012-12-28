Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника

Сегодня, 27 ноября, в Липецке растут очереди за бензином, стало известно о новом ущербе от снегопада, и ворожею посадили под домашний арест.