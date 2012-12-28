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Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника
Общество
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вчера, 20:26
Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника
Сегодня, 27 ноября, в Липецке растут очереди за бензином, стало известно о новом ущербе от снегопада, и ворожею посадили под домашний арест.
Машин практически не было на заправках с дорогим бензином и там, где его заливали по топливным картам. К заправкам, продававшим бензин за привычную цену, выстраивались очереди. Но не такие длинные, как летом. Некоторые водители только сегодня поняли, что с топливом вновь начинаются проблемы: 92-й и 95-й заканчивались на глазах.
Комментариев под материалом о бензине, кстати, было не так уж и много.
«С бензином опять проблемы, платные парковки, автобус подорожает. Лишний раз не съездишь», — переживает Мда.
«Какой бардак», — написал Гость.
И еще важная информация для водителей. Мэрия обещает создать семь квартальных зон для жителей улиц, попавших в зону платных парковок. Предполагается, что по резидентному разрешению они смогут парковать машины на любом свободном месте в своём квартале.
Также разрабатываются годовые и месячные абонементы на парковку. В продаже абонементы появятся не раньше следующего года.
Во вторник под тяжестью снега сложился надувной корт для падел-тениса на улице Зои Космодемьянской, 31а.
В это время на корте были люди. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, это не первый подобный случай в Липецке. 20 декабря 2010 года под тяжестью снега рухнула крыша ледового дворца на улице Минской.
Полицейские расследуют необычное дело. Липчанка решила наладить отношения с начальником оригинальным способом — с помощью магии. Помочь ей в этом взялась найденная через интернет ведунья. Пять месяцев она раскладывала карты и проводила обряды, потихоньку выкачивая из липчанки деньги.
С мая по сентябрь ворожея получила более 1,3 миллиона рублей. В магию её клиентка резко перестала верить, когда ее уволили. Она обратилась в полицию, и в отношении колдуньи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На время следствия Правобережный районный суд Липецка избрал 41-летней подозреваемой домашний арест.
«Держалась за работу, значит, получают они там денег много. Очень много», — считает Липецк.
«Бедный начальник! От таких подчинённых с ума сойдёшь!», — посочувствовал Гость.
«Чего ясно? Может, у начальника свой колдун есть, который магические атаки отбивает. Или амулет какой — антимагический. Как это не верить в колдунство?! Это оскорбление чувств — ст. 148 УК РФ», — посмеялся я.
«За такие деньги умный начальник, наверное, смог бы полюбить свою подчиненную сильно-сильно, может, надо было бы ей заплатить за любовь сразу начальнику, так сказать — а тому ли я дала?! Конечно это юмор и шутка. Но в каждой шутке есть только доля шутки!», — предложила Зоя.
Зима, кажется, вступает в свои права. Завтра в Липецке от −4 до −6 градусов.
И обратите внимание, с понедельника, 30 ноября, закрывается на ремонт клиентская служба Социального фонда, которая находится на площади Соборной, 3. Липчан ждут на улице Меркулова, 4. Ремонт продлится до 31 декабря 2027 года.
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