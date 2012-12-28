Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника
Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары подрывающие мировую экономику и дестабилизирующие мир
Происшествия
448
сегодня, 07:31
1
В Ельце студент тайком взял «Рено» приятеля и устроил ДТП
Ночная поездка на чужой машине обернулась для молодого человека административными уголовным делом и административным протоколом.
Прибывший на место наряд ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Ельцу быстро установил, что к происшествию причастен знакомый владельца — 20-летний местный студент. В тот вечер молодые люди отдыхали одной компанией в кафе. Студент решил без разрешения приятеля прокатиться на его автомобиле. После короткой поездки по городу, возвращая машину на прежнее место, он врезался в припаркованную рядом иномарку.
Инспекторы заметили у нарушителя внешние признаки опьянения, однако проходить освидетельствование он отказался. В отношении ельчанина составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Действия молодого ельчанина квалифицированны по ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция вменяемого состава преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)