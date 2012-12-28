Ночная поездка на чужой машине обернулась для молодого человека административными уголовным делом и административным протоколом.

В дежурную часть полиции Ельца поздним вечером 17 ноября поступило сообщение об угоне автомобиля «Рено Логан». 22-летний владелец машины рассказал, что после отдыха с друзьями в кафе обнаружил свой автомобиль, припаркованный накануне, с повреждениями после ДТП.Прибывший на место наряд ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Ельцу быстро установил, что к происшествию причастен знакомый владельца — 20-летний местный студент. В тот вечер молодые люди отдыхали одной компанией в кафе. Студент решил без разрешения приятеля прокатиться на его автомобиле. После короткой поездки по городу, возвращая машину на прежнее место, он врезался в припаркованную рядом иномарку.Инспекторы заметили у нарушителя внешние признаки опьянения, однако проходить освидетельствование он отказался. В отношении ельчанина составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.Действия молодого ельчанина квалифицированны по ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция вменяемого состава преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.