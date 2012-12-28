Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Погода в Липецке
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сегодня, 17:04
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В Липецкой области днём до −7
Небольшой снег пройдёт лишь местами.
Среднесуточные температуры воздуха составят 6–8 градусов мороза, что на 3–5 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит от −5 до −10 градусов, днём — от −2 до −7.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от −6 до −8, днём — от −4 до −6 градусов.
День 28 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1969 году: тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 24 градуса мороза.
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