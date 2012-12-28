Небольшой снег пройдёт лишь местами.





В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области начнёт расти, осадки прекратятся, небольшой снег ожидается местами лишь 28 ноября.Среднесуточные температуры воздуха составят 6–8 градусов мороза, что на 3–5 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит от −5 до −10 градусов, днём — от −2 до −7.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от −6 до −8, днём — от −4 до −6 градусов.День 28 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1969 году: тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 24 градуса мороза.