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Общество
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сегодня, 16:29
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Питьевая вода год подтапливает дома на улице Станционной
Жители улицы оказались заложниками принятого 12 лет назад решения — когда водопроводная сеть была передана РЖД.
Соседи Лидии Щитовой мучаются уже год. По их рассказам, в декабре 2025 года прорвало трубу между домами № 5 и 6. Водой из неё подтапливает 13 жилых домов.
Какие-то аварийщики периодически откачивают воду. Местные жители зафиксировали их работу 4 ноября.
Но худую трубу никто не латает — она принадлежит РЖД.
Ещё в 2014 году представители структуры РЖД — дирекции по тепловодоснабжению (Белгородского территориального участка) — обращались к мэру Михаилу Гулевскому с просьбой наделить компанию статусом гарантирующего поставщика для обслуживания улицы Станционной холодной водой.
Железнодорожники получили этот статус.
Но достучаться до них после аварии с трубой жители улицы Станционной смогли только с помощью городского департамента ЖКХ.
Железнодорожное ведомство обещало устранить порыв до 31 октября 2026 года, то есть месяц назад.
Но вода как текла, так и течёт.
Тем временем в дело вмешались местные энергетики: как рассказали GOROD48 в «РВК-Липецк», вода с улицы Станционной анализируется, чтобы понять, чья она. Скорее всего, «РЖД». Результаты анализа должны быть готовы в понедельник, тогда и будет принято дальнейшее решение.
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