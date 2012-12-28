Наша спортсменка выступила в главном дворце сочинской Олимпиады.

Арине Васильевой из Липецка всего 14 лет, но она уже поднялась на пьедестал почёта Всероссийского турнира по фигурному катанию на призы олимпийского чемпиона-2014 Фёдора Климова.Соревнования прошли на арене олимпийского Дворца спорта «Большой» в федеральной территории «Сириус».Ученица Цветаны Савинковой выступала среди юниорок 13-19 лет по программе кандидата в мастера спорта. В короткой программе липецкая фигуристка не попала в число лидеров, расположившись на 4-й строчке – 58,22 балла, но затем наверстала упущенное в произвольной программе. В сумме Арина набрала 170,31 балла, что принесло ей «бронзовую» награду.Выше оказались Мария Нардюжева из Ростова-на-Дону – 180,74 и Алёна Болдырева из Ярославля – 178,47. При этом соседки по пьедесталу были старше Васильевой, им исполнилось соответственно 16 и 16 лет.