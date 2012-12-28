Кира Бизина отличилась в соревнованиях в память о маршале, которого сразила не пуля, а зараза.

Дмитрий Устинов (1908 – 1984) – участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1978 г.) и кавалер 11 орденов Ленина. Один из главных инициаторов ввода советских войск в Афганистан. В 1984 году на учениях «Щит-84» с участием министров обороны стран Варшавского договора подхватил болезнь, от которой умер. Через месяц от заразы скончался и министр обороны Чехословакии Мартин Дзур.









Липчанка Кира Бизина стала призёром Всероссийских соревнований по дзюдо в Коврове Владимирской области, посвящённых памяти маршала Советского Союза Дмитрия Устинова.В весовой категории до 57 кг ученица Фархада Худавердиева держала три победы, первая стала особенно запоминающееся. Всего 18 секунд понадобились Кире, чтобы выиграть у Ярославы Полинкевич из Тулы, причём к моменту решающего броска на «иппон» в активе липчанки уже была и оценка «ваза-ари».Второе поединок с хозяйкой ковра Анной Шагаловой из Владимира получился упорным: он продлился все 4 минуты, а судьбу встречи решило единственное предупреждение у соперницы.В полуфинале Базина вела у Анны Князевой из Москвы «ваза-ари», но за 7 секунд до конца встречи бросила соперницу на «иппон», одержав вторую досрочную победу.Лишь в финале с Валерией Седовой из Москвы нашей дзюдоистке пришлось признать себя проигравшей. Спустя 1 минуту и 3 секунды столичной чемпионке удался победный приём.