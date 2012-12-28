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Спорт
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сегодня, 17:58
Липецкая дзюдоистка одержала рекордно быструю победу за 18 секунд
Кира Бизина отличилась в соревнованиях в память о маршале, которого сразила не пуля, а зараза.
В весовой категории до 57 кг ученица Фархада Худавердиева держала три победы, первая стала особенно запоминающееся. Всего 18 секунд понадобились Кире, чтобы выиграть у Ярославы Полинкевич из Тулы, причём к моменту решающего броска на «иппон» в активе липчанки уже была и оценка «ваза-ари».
Второе поединок с хозяйкой ковра Анной Шагаловой из Владимира получился упорным: он продлился все 4 минуты, а судьбу встречи решило единственное предупреждение у соперницы.
В полуфинале Базина вела у Анны Князевой из Москвы «ваза-ари», но за 7 секунд до конца встречи бросила соперницу на «иппон», одержав вторую досрочную победу.
Лишь в финале с Валерией Седовой из Москвы нашей дзюдоистке пришлось признать себя проигравшей. Спустя 1 минуту и 3 секунды столичной чемпионке удался победный приём.
Дмитрий Устинов (1908 – 1984) – участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1978 г.) и кавалер 11 орденов Ленина. Один из главных инициаторов ввода советских войск в Афганистан. В 1984 году на учениях «Щит-84» с участием министров обороны стран Варшавского договора подхватил болезнь, от которой умер. Через месяц от заразы скончался и министр обороны Чехословакии Мартин Дзур.
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