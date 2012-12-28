Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Общество
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сегодня, 15:29
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Мощный фонтан забил на остановке «Улица Титова»
Из чьей трубы вырвалась вода неизвестно.
Чья труба прохудилась, неизвестно. В «РВК-Липецк» нам сообщили, что такой фонтан из сетей компании быть не может, так как давление в трубах небольшое. В «РИР-Энерго» GOROD48 также заявили, что не имеют отношения к порыву.
В мэрии уточнили, что порыв устранен.
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