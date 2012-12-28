Из чьей трубы вырвалась вода неизвестно.

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Сегодня рядом с остановочным павильоном «Улица Титова» забил фонтан высотой несколько метров.Чья труба прохудилась, неизвестно. В «РВК-Липецк» нам сообщили, что такой фонтан из сетей компании быть не может, так как давление в трубах небольшое. В «РИР-Энерго» GOROD48 также заявили, что не имеют отношения к порыву.В мэрии уточнили, что порыв устранен.