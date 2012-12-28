Угроза ракетной атаки действовала полчаса.

С вечера пятницы в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной опасности. В 02:03 экстренный службы оповестили о ракетной опасности. В 02:33 ракетную опасность отменили. В 07:15 дали отбой и желтому уровню.