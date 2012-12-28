Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника
Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
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Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары подрывающие мировую экономику и дестабилизирующие мир
Происшествия
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сегодня, 07:29
В Липецкой области объявляли ракетную опасность
Угроза ракетной атаки действовала полчаса.
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