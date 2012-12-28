Причиной перебоев с холодной водой станут работы на сетях водоснабжения.



28 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Верхняя Логовая, 14, также по заявке сторонних лиц проведёт работы на сетях водоснабжения по адресу: переулок Рудный, 9а — без холодной воды останется посёлок Сырский, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1 по улице Верхней Логовой, № 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, № 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, № 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, № 1, 2, 2а, 3а, 3а к. 1, 3а к. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, № 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 ст. 1 по улице Базарной, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Верхней Логовой, Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского, Узорного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 26 по улице Стаханова, № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а по бульвару Шубина, № 37, 41 по проспекту 60 лет СССР, № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Карла Маркса, Красную, Маяковского, Студёновскую, Энергетическую.