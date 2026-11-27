Общество
2023
27.11.2026 15:07
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Родник в Малее оказался в частных руках — теперь его национализировали
Собственник уже обратился в Росреестр с заявлением об уточнении границ земельного участка и исключении из них родника.
Об этой истории мы рассказывали. Природный родник в селе Малей Грязинского округа вопреки закону оказался в частных руках: собственник земельного участка провёл межевание и включил водный объект в границы своей недвижимости. Однако по Водному кодексу России такие объекты могут находиться только в собственности Российской Федерации.
На наличие родника в частных руках в прокуратуру пожаловался неравнодушный житель Малея. После этого прокурор направил иск в суд с требованием вернуть родник в государственную собственность — исключить его из границ земельного участка и обеспечить беспрепятственный доступ всех граждан к источнику водоснабжения. Этот иск удовлетворил Грязинский городской суд.
Собственник уже обратился в Росреестр с заявлением о корректировке границ земельного участка.
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