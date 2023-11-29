В Липецке вынесен приговор по делу о производстве 399 килограммов наркотиков

Двое подсудимых признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Каждому назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.





«Судом установлено, что 40-летний житель Барнаула в ходе переписки в сети Интернет с неустановленными лицами вступил с ними в преступный сговор, направленный на незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере. К этой деятельности он также привлек своего 46-летнего знакомого», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы области.



На два миллиона рублей, полученные от своего куроратора, сообщники купили в Липецком районе дом и оборудовали в нем лабораторию. Наркотики они начали производить после дистанционного обучения.



Через четыре месяца после запуска нарколаборатории мужчин задержали. За это время они успели произвести свыше 399 килограммов наркотиков.



