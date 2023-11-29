Происшествия

40 минут назад

В Липецке вынесен приговор по делу о производстве 399 килограммов наркотиков

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#наркотики
В Липецке вынесен приговор по делу о производстве 399 килограммов наркотиков

Двое подсудимых признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Каждому назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

«Судом установлено, что 40-летний житель Барнаула в ходе переписки в сети Интернет с неустановленными лицами вступил с ними в преступный сговор, направленный на незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере. К этой деятельности он также привлек своего 46-летнего знакомого», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы области.

На два миллиона рублей, полученные от своего куроратора, сообщники  купили в Липецком районе дом и оборудовали в нем лабораторию.  Наркотики они начали производить после дистанционного обучения.

Через четыре месяца после запуска  нарколаборатории мужчин задержали. За это время они успели произвести свыше 399 килограммов наркотиков.  

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#наркотики

Комментарии (5)

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ссср

2 минуты назад
пора заканчивать с гуманизмом, америка не указ!
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ваха

19 минут назад
Не переживайте Сейчас на хозяина зоны будут пахать
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Липчанин

29 минут назад
Что это за приговор, только расстрел и никак иначе
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Да уж

31 минуту назад
Пожизненное.... мало.
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Гость

32 минуты назад
Вот это приговор!
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