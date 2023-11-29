40 минут назад
В Липецке вынесен приговор по делу о производстве 399 килограммов наркотиков
Двое подсудимых признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Каждому назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.
На два миллиона рублей, полученные от своего куроратора, сообщники купили в Липецком районе дом и оборудовали в нем лабораторию. Наркотики они начали производить после дистанционного обучения.
Через четыре месяца после запуска нарколаборатории мужчин задержали. За это время они успели произвести свыше 399 килограммов наркотиков.
ссср
ваха
Липчанин
Да уж
Гость