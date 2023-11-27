В России

12 минут назад

В Севастопольском морском аквариуме погибли более 500 «морских животных»

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#шторм #непогода

В Севастопольском морском аквариуме затопило третий зал, погибли более 500 "морских животных".

"В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал - погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", - написал губернатор Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.

Уточняется, что в этом зале находится экспозиция "Пресноводные обитатели пяти континентов", она состоит из экзотических рыб со всего мира. Каждый аквариум оформлен в духе места обитания населяющих его рыб. Третий зал — самый старый, именно с него начался первый публичный аквариум в России. Аквариум находится в Артиллерийской бухте.

Кроме того, ущерб был нанесен Институту биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН, который находится в том же здании, что и аквариум. Там получили повреждения четыре научные лаборатории, - сообщил Развожаев. В радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стенка.

В Севастополе еще действует штормовое предупреждение. Ожидаются дождь, мокрый снег, ветер до 30 м/с.

Штормовое предупреждение в городе объявили 26 ноября, пик прогнозировался на 21:00–0:00. В городе из-за шторма пострадали три человека, их госпитализировали. Из-за стихии повреждения получили кровли 42 домов, из-за падения деревьев — три автомобиля. Без электричества остаются свыше 354 частных и многоквартирных домов, где проживают свыше 2 тыс. человек. Всего в Крыму без электричества осталось почти полмиллиона человек.

Из подтопленных жилых домов было эвакуировано 35 человек. 5 человек остаются в пансионате "Лазурь", остальные разместились у родственников.
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#шторм #непогода

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