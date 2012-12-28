Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
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52 минуты назад
Предприятие взыскало деньги за обучение с уволившегося сотрудника
Решением суда с мужчины взыскана стоимость обучения пропорционально отработанному после завершения курсов времени.
Так как ученик без уважительных причин не выполнил свои обязательства, по решению суда он теперь должен возместить понесенные работодателем затраты — пропорционально не отработанному времени после обучения времени с мужчины взыскали 5940 рублей.
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