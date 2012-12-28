Предприятие взыскало деньги за обучение с уволившегося сотрудника

Решением суда с мужчины взыскана стоимость обучения пропорционально отработанному после завершения курсов времени.

Усманский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании затрат на обучение. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО «АгроЛипецк» заключило со своим сотрудником соглашение, по которому предприятие направило его в колледж на обучение по программе «Водитель погрузчика». Стоимость обучения составила 7550 рублей. Но мужчина уволился по своей инициативе, не отработав установленный договором срок после обучения.Так как ученик без уважительных причин не выполнил свои обязательства, по решению суда он теперь должен возместить понесенные работодателем затраты — пропорционально не отработанному времени после обучения времени с мужчины взыскали 5940 рублей.