«Мой сын получил тепловой удар в детском саду»

Инцидент произошёл в детском саду №20. Уже проводится внутреннее расследование.

В редакцию обратилась мать трёхлетнего воспитанника липецкого детского сада №20 «Точка будущего». Женщина по имени Анастасия (фамилию не называем в интересах несовершеннолетнего) сообщила, что 16 июля её сын получил тепловой удар во время нахождения в детском саду.Ребёнка отец забрал со двора детского сада в 17:36 и сразу был удивлён плохим состоянием малыша: мальчик был вялым, бледным, лицо мокрое, малыш был весь в поту и просил дать попить. Никаких других симптомов: кашля, соплей, температуры не было.Было очевидно, что ребёнку плохо, но в детском саду почему-то не обратили на это внимания. По пути домой мальчика трижды вырвало, и родители решили сразу везти сына в больницу.В 18:42 в приёмном отделении Областной детской больницы ребёнку поставили диагноз: «Тепловой удар» и рекомендовали избегать перегревания, не находиться под прямыми солнечными лучами, достаточное питьё и носить головной убор. Кстати, в детском саду мальчик был в панаме — не помогло.Мать винит во всём случившемся сотрудников детского сада — мол, не досмотрели, не давали достаточно пить воды. Жарко в группе, жарко на обшитой сайдингом веранде, где мальчик сидел какое-то время. Также женщину возмущает, что из детского сада перед ней до сих пор никто не извинился за произошедшее, не поинтересовался, как дела. Наоборот, на мать накинулись в родительском чате, а потом и вовсе оттуда исключили. Женщину обвинили во вранье и в конфликте с воспитателем, против которого она якобы пытается настроить и других.По словам матери, в детском саду уверены — ничего страшного не случилось. Но сама она так не считает. Тепловой удар – серьёзное патологическое состояние, возникающее из-за перегревания организма, в результате чего происходит нарушение функций жизненно-важных органов: сердца, кровеносных сосудов, центральной нервной системы. И он может сопровождаться не только ухудшением общего самочувствия, но и в тяжелых случаях даже привести к смертельному исходу, если пострадавшему не будет своевременно оказана необходимая помощь.Ребёнка пришлось показать педиатру и неврологу. Рекомендовано динамическое наблюдение за его состоянием и повторная консультация при ухудшении самочувствия.Несмотря на давление со стороны других родителей, мать сдаваться не намерена и планирует и дальше настаивать на своей правоте: за соблюдением теплового и питьевого режима в детском саду в условиях аномальной жары нужно следить.GOROD48 обратился за комментарием по поводу неприятного инцидента в детский сада №20 «Точка будущего». Но заведующая Мария Некрасова в комментариях нам отказала, переадресовав в департамент образования администрации Липецка.В департаменте образования Липецка сообщили, что на данный момент по этому делу проводится внутреннее расследование.— Ситуация неоднозначная, нужно разобраться. Есть детали, которые нужно учесть в расследовании, чтобы была понятна вся картина. Уже сегодня после расследования будет проведена встреча с руководителем детского сада и мамой ребенка для выяснения всех обстоятельств, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.По данным GOROD48, те самые детали — это конфликт матери с руководством детского сада. Женщина сама является его сотрудницей. Но последнее время давно не была на работе по уважительным причинам: сначала она находилась в ученическом отпуске — сдавала сессию, а потом ушла на больничный с отитом. В детском саду эта ситуация вызывала определённое недовольство.