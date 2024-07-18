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сегодня, 13:30
19

«Мой сын получил тепловой удар в детском саду»

Инцидент произошёл в детском саду №20. Уже проводится внутреннее расследование.

В редакцию обратилась мать трёхлетнего воспитанника липецкого детского сада №20 «Точка будущего». Женщина по имени Анастасия (фамилию не называем в интересах несовершеннолетнего) сообщила, что 16 июля её сын получил тепловой удар во время нахождения в детском саду.

Ребёнка отец забрал со двора детского сада в 17:36 и сразу был удивлён плохим состоянием малыша: мальчик был вялым, бледным, лицо мокрое, малыш был весь в поту и просил дать попить. Никаких других симптомов: кашля, соплей, температуры не было. 

Было очевидно, что ребёнку плохо, но в детском саду почему-то не обратили на это внимания. По пути домой мальчика трижды вырвало, и родители решили сразу везти сына в больницу.

В 18:42 в приёмном отделении Областной детской больницы ребёнку поставили диагноз: «Тепловой удар» и рекомендовали избегать перегревания, не находиться под прямыми солнечными лучами, достаточное питьё и носить головной убор. Кстати, в детском саду мальчик был в панаме — не помогло.

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Мать винит во всём случившемся сотрудников детского сада — мол, не досмотрели, не давали достаточно пить воды. Жарко в группе, жарко на обшитой сайдингом веранде, где мальчик сидел какое-то время. Также женщину возмущает, что из детского сада перед ней до сих пор никто не извинился за произошедшее, не поинтересовался, как дела. Наоборот, на мать накинулись в родительском чате, а потом и вовсе оттуда исключили. Женщину обвинили во вранье и в конфликте с воспитателем, против которого она якобы пытается настроить и других.

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По словам матери, в детском саду уверены — ничего страшного не случилось. Но сама она так не считает. Тепловой удар – серьёзное патологическое состояние, возникающее из-за перегревания организма, в результате чего происходит нарушение функций жизненно-важных органов: сердца, кровеносных сосудов, центральной нервной системы. И он может сопровождаться не только ухудшением общего самочувствия, но и в тяжелых случаях даже привести к смертельному исходу, если пострадавшему не будет своевременно оказана необходимая помощь.

Ребёнка пришлось показать педиатру и неврологу. Рекомендовано динамическое наблюдение за его состоянием и повторная консультация при ухудшении самочувствия.

Несмотря на давление со стороны других родителей, мать сдаваться не намерена и планирует и дальше настаивать на своей правоте: за соблюдением теплового и питьевого режима в детском саду в условиях аномальной жары нужно следить.

GOROD48 обратился за комментарием по поводу неприятного инцидента в детский сада №20 «Точка будущего». Но заведующая Мария Некрасова в комментариях нам отказала, переадресовав в департамент образования администрации Липецка.

В департаменте образования Липецка сообщили, что на данный момент по этому делу проводится внутреннее расследование.

— Ситуация неоднозначная, нужно разобраться. Есть детали, которые нужно учесть в расследовании, чтобы была понятна вся картина. Уже сегодня после расследования будет проведена встреча с руководителем детского сада и мамой ребенка для выяснения всех обстоятельств, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

По данным GOROD48, те самые детали — это конфликт матери с руководством детского сада. Женщина сама является его сотрудницей. Но последнее время давно не была на работе по уважительным причинам: сначала она находилась в ученическом отпуске — сдавала сессию, а потом ушла на больничный с отитом. В детском саду эта ситуация вызывала определённое недовольство.
дети
тепловой удар
детский сад
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Комментарии (19)

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Марина
23 минуты назад
Мою внучку покусали комары, а воспитатели в детском саду поставили диагноз _ветрянка. Такие воспитатели, жаль, что дети зависимы от таких воспитателей.
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Оля
10 минут назад
Воспитатели не могут "ставить" никаких "диагнозов". Диагноз ставит врач, имеющий соответствующее образование.
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Лиса Алиса
29 минут назад
Я тоже была на больничном и водила ребенка в садик, мне было плохо на столько, что лучше ребенок будет в садике, я его даже накормить не могла. Так что к всех разные «больничные» и дети по-разному все переносят, но элементарно напоить или позвонить родителям и сообщить о состоянии нужно.
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Гость
16 минут назад
Это что же за болезнь или больничный что можно ребёнка отводить в садик а самим присмотреть, или приготовить покушать нету силы , у вас прям воспаление мозга
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Михаил
43 минуты назад
Разбереться я считаю а почему всем хорошо а одной маме с ребенком плохо заведующюю дет садом знаю хорошая женщина но с гонором будет также себя вести уберут прямо завтра
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Лола
27 минут назад
Что значит с гонором? При чем тут дети и её гонор? Что то я не особо гонора заметила в её ответе, сразу отправила в департамент образования)))
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Не у всех
34 минуты назад
Крепкий организм. Кто-то нормально переносит жару, а кто-то падает в обморок
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48
46 минут назад
По возможности нужно оставлять детей дома в жару. Не у всех такая есть, но судя по всему, у мамы была. Род чаты - адская смесь, поддержку там вряд ли удастся получить, эдакая аномалия. Интересно узнать мнение защищающих в случае, если не дай Бог, конечно, что-то случится с их детьми. Да, в садах есть такая проблема, детей много и за всеми не успевают следить, напоить водой и просто осмотреть ребенка в жаркий день.
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Наталья
57 минут назад
Только ее ребенку жарко и пить не давали.А остальные,все ОК!
Ответить
1
9 минут назад
Дети все разные и состояние здоровья у всех разное. Взрослые тоже едут в одном автобусе, но кто-то сознание теряет, а кому-то ничего. Если б с вашим ребенком такое случилось, орали б может и сильнее. Воспитатели ОБЯЗАНЫ следить за детьми, а не в телефончиках сидеть
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Татьяна
сегодня, 13:53
Гнать надо и заведущую и воспитателя с такой ответственной работы. Такое ощущение, что нет квалификации, за детьми нет должного надзора. Никогда своих внуков туда не поведу.
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Ольга
сегодня, 13:50
Она на больничном, а ребенка поперла в садик, где плохая воспитательница с кондиционером возле ее ребенка не бегала..ну чтож..молодец..
Ответить
1
6 минут назад
Вот именно НА БОЛЬНИЧНОМ, а не в отпуске
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Соседка
57 минут назад
Поддерживаю! Хороши родители, ребёнка в жару сбагрили с сад и теперь им все виноваты.
Ответить
А вы?
49 минут назад
Поддерживаю! Хороши родители, ребёнка в жару сбагрили с сад и теперь им все виноваты. А у вас видимо детей нет и вы никого не сбагриваете. Ну значит вам не повезло. Здоровье детей - это главная ценность каждого родителя. Я бы на месте мамочки всех отправила под суд
Ответить
Соседка
27 минут назад
А у вас видимо детей нет и вы никого не сбагриваете. Ну значит вам не повезло. Здоровье детей - это главная ценность каждого родителя. Я бы на месте мамочки всех отправила под суд У меня детей двое. Летом дети должны отдыхать на море или на природе. А если вы своих в сад летом водите в такую жару.. Ну ещё спорный вопрос, кому из нас двоих повезло)))
Ответить
Лола
сегодня, 13:54
А в садиках есть кондиционеры? Серьёзно?))))
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диванный эксперт
42 минуты назад
А в садиках есть кондиционеры? Серьёзно?)))) Обязательно в садике есть комары, дети приходят из сада покусанные, как будто они были не в детском саду а в лесу
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И мухи
35 минут назад
Обязательно в садике есть комары, дети приходят из сада покусанные, как будто они были не в детском саду а в лесу И мухи, мухи ещё есть....
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