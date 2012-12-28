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сегодня, 18:18
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Статистика: рост цен на бензин не прекращается в Липецкой области

За неделю в Липецкой области дорожали все марки бензина и дизельное топливо.

В Липецкой области потребительские цены на бензин с 9 по 15 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,5% после повышения на 0,7% со 2 по 8 июля и на 0,5% с 25 июня по 1 июля. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин, которые опубликовал Липецкстат.

Цены на бензин с 9 по 15 июля чуть замедлили рост – до 0,5% против роста на 0,7% неделей ранее. Из четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, увеличение стоимости оказалось самым заметным, как и неделей ранее, на бензин марки АИ-98 и выше – он подорожал на 0,7% (предыдущий рост составил 0,9%). Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, АИ-95 – на 0,5%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,1%.

 Так, средняя стоимость бензина на 15 июля составила в Липецкой области 54,69 рубля (неделей ранее – 54,40 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 51,61 рубля до 51,90 рубля, АИ-95 — до 56,62 рубля (было 56,34 рубля), АИ-98 и выше — с 72,06 рубля до 72,55 рубля. Цены на дизель выросли до 61,64 рубля (неделей ранее цена составляла 61,57 рубля).
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Васильич
11 минут назад
Кто бы сомневался, задолбали , ценники на АЗС растут постоянно /недра принадлежат НАРОДУ !???/
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Это значит
19 минут назад
Все лучше и лучше стало , разнарядка такая поступила
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Житель
25 минут назад
А как же по другому, комуналка подорожала на 10%. Чем хуже нефтяники???!!! Интересно, а как на счет зарплаты???
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Внушаемый
13 минут назад
А смысл поднимать зарплату одновременно с ценами ? Рубль ослабнет!Так думают экономисты !А то что магазины без покупателей ?Это проблемы бедных
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Андрей
26 минут назад
Когда же всё-таки это безобразие кончится
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Васильич
7 минут назад
Вы верите что рост цен остановится ?
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кит
сегодня, 18:34
В прошедший выходной заправлялся на Роснефти(Подсолнух) 92 был по 52,50,а это недорогая заправка.
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Вдадимир
16 минут назад
На луке 2 недели назад 95й за 59 завалил.
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