Статистика: рост цен на бензин не прекращается в Липецкой области

За неделю в Липецкой области дорожали все марки бензина и дизельное топливо.

В Липецкой области потребительские цены на бензин с 9 по 15 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,5% после повышения на 0,7% со 2 по 8 июля и на 0,5% с 25 июня по 1 июля. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин, которые опубликовал Липецкстат.Цены на бензин с 9 по 15 июля чуть замедлили рост – до 0,5% против роста на 0,7% неделей ранее. Из четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, увеличение стоимости оказалось самым заметным, как и неделей ранее, на бензин марки АИ-98 и выше – он подорожал на 0,7% (предыдущий рост составил 0,9%). Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, АИ-95 – на 0,5%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,1%.Так, средняя стоимость бензина на 15 июля составила в Липецкой области 54,69 рубля (неделей ранее – 54,40 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 51,61 рубля до 51,90 рубля, АИ-95 — до 56,62 рубля (было 56,34 рубля), АИ-98 и выше — с 72,06 рубля до 72,55 рубля. Цены на дизель выросли до 61,64 рубля (неделей ранее цена составляла 61,57 рубля).