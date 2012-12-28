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Общество
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сегодня, 18:18
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Статистика: рост цен на бензин не прекращается в Липецкой области
За неделю в Липецкой области дорожали все марки бензина и дизельное топливо.
Цены на бензин с 9 по 15 июля чуть замедлили рост – до 0,5% против роста на 0,7% неделей ранее. Из четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, увеличение стоимости оказалось самым заметным, как и неделей ранее, на бензин марки АИ-98 и выше – он подорожал на 0,7% (предыдущий рост составил 0,9%). Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, АИ-95 – на 0,5%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,1%.
Так, средняя стоимость бензина на 15 июля составила в Липецкой области 54,69 рубля (неделей ранее – 54,40 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 51,61 рубля до 51,90 рубля, АИ-95 — до 56,62 рубля (было 56,34 рубля), АИ-98 и выше — с 72,06 рубля до 72,55 рубля. Цены на дизель выросли до 61,64 рубля (неделей ранее цена составляла 61,57 рубля).
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