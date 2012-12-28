«Ради ваших улыбок и смеха хочется жить, хочется трудиться»

Глава Липецка Роман Ченцов восхитился новым двором в 23-м микрорайоне.

У жителей домов №№ 25, 29 и 31 по улице Водопьянова — праздник. По муниципальной программе «Мой двор» с помощью благотворительного фонда «Милосердие» они получили то, что почти год было объектом жарких дискуссий — новое общественное пространство.— Мы сразу проголосовали за благоустройство двора. Нашей семье была нужна и детская площадка, и парковка, — вспоминает мать четырех детей Ольга Зизевских.Младший, пятилетний сын Ольги, с удовольствием бегает босиком по свежему песку. Мальчугану нравятся еще и качели — мотоцикл и машина. А его старшие братья предпочитают игровые виды спорта. Их мама благодарна курирующему программу «Мой двор» департаменту развития территории за то, что при масштабном благоустройстве была сохранена спортивная площадка, где ее дети летом играют в мини-футбол, а зимой — в хоккей. «Все получилось на славу!»Двору, как и домам на 14 подъездов, без малого по 40 лет. Он очень большой — 6,5 тысяч кв.м. Домам просторно, ведь микрорайон застраивали по концепции времен «холодной войны», предусматривавшей опасность ядерного удара, после которого обломки домов не должны были засыпать соседние строения. Тогда в его центре стояла лишь та самая огороженная сеткой спортплощадка, построенная еще во времена мэра Гулевского, по краям которой были разбитая песочница, поломанные лавочки, «корабль» из вкопанных в землю шин…Старшая по дому № 29 Елена Щедрина рассказывает, что идея благоустройства двора возникла еще в 2019 году. Но ее реализации тогда помешала пандемия. «И хорошо, что помешала, так как только в прошлом году у нас наконец-то созрел после долгих дискуссий проект того, что мы хотим получить». Елена Щедрина и ее соратница в этом деле Наталья Грыгина говорят, что пенсионеры были против любых преобразований, желая тишины и покоя. Но, к счастью, победили люди среднего возраста и молодежь.— Я рада, что мы приняли в благоустройстве посильное участие, оплатив 1% расходов на него. Это хорошо, ведь так рождается коллективная ответственность за то, что мы получим, — говорит Елена Щедрина.Женщине вторит директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский, который будет поддерживать порядок в обновленном дворе. Он говорит, что проект всколыхнул общественную жизнь, заставил жителей домов познакомиться друг с другом, сплотил их:— Кстати, тут работает концепция: «Один двор — одна УК». Поэтому мы присоединились к благоустройству, помогли подрядчикам департамента демонтировать старое оборудование.— Владельцам машин были нужны пакровочные места и расширенный внутриквартальный проезд, ведь у домов не могли разъехаться автомобили, а когда к контейнерной площадке подъезжал мусоровоз, он вообще блокировал всякое движение. Те, у кого есть дети и внуки, хотели получить безопасную игровую зону, качели. И все хотелось, чтобы было зелено. Поэтому в проекте появилось несколько газонов. Осенью мы еще посадим кустарник и деревья — помощь в этом нам окажет благотворительный фонд Новолипецкого комбината, — говорит заместитель начальника отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории», куратор программы «Мой двор» Александра Предущенко.А вчера вечером мэрия и депутат от этого района, председатель горсовета Евгения Фрай устроили для жителей двора праздник, на который пригласили и главу Липецка Романа Ченцова.— Вот что значит настоящий народный проект! Это площадка согласия. Спасибо активным жителям, которые в итоге бурных обсуждений все же нашли компромисс между своими пожеланиями. Открою вам секрет: мы этой площадкой буквально сломали систему. Я лично приходила к губернатору и убеждала его, что пяти миллионов рублей на этот двор мало. И на примере нашего двора защитила дифференцированный подход к программе «Мой двор». Было принято решение выделять средства на дворы в зависимости от числа жителей и от площади двора. Я вас всех поздравляю! Это наша общая победа на благо города! Огромное спасибо Игорю Артамонову за то, что пошел нам навстречу, — сказала Евгения Фрай.— Липецк — еще молодой и динамично развивающийся город. Но главное, что в нем есть душа. А душа города — это вы, его жители! — присоединился к поздравлениям Роман Ченцов.Обведя глазами собравшихся, две трети из которых были детьми, мэр добавил: «Ради ваших улыбок и смеха хочется жить, хочется трудиться».Праздник и вправду удался. Пока одни обкатывали новые качели и пробовал на прочность спортивное оборудование, другие с радостью прыгали, танцевали и участвовали в разных конкурсах. Некоторые жильцы принесли из дома свои игры. В одну из них, в дженгу, с вытаскиванием деревянных брусков из высокой башни, с удовольствием сыграл и мэр.— Проект благоустройства двора согласовали в прошлом году. Работы начали в апреле. За это время подрядчик расширил проезды у домов, обустроил более 50 новых паковочных мест, построил сеть пешеходных дорожек — их проложили по натоптанным за десятилетия тропам. В игровых зонах уложили резиновое покрытие, сохранили детскую площадку, построенную несколько лет назад на средства «депутатского миллиона», — рассказала Роману Ченцову о том, что было сделано, Александра Предущенко.Роману Ченцову по сердцу пришлась позиция жителей — активная, конструктивная. Мэр назвал правильным такой подход к реализации программы «Мой двор». Но одно замечание он все же сделал, попросив подрядчика пересеять осенью газон, который был обустроен в июньскую жару.