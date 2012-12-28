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Общество
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52 минуты назад
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В Лебедяни «Нива» заехала в реку
Машину эвакуировали, водителя на месте не оказалось.
Пострадавших нет. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Проводится проверка.
В соцсетях пишут, что за час до этого та же «Нива» выехала в пивной магазин. Но сообщений об этом в полицию не поступало.
Фото – t.me/lebedyan_live
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