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478
52 минуты назад
3

В Лебедяни «Нива» заехала в реку

Машину эвакуировали, водителя на месте не оказалось.

Сегодня в Лебедяни в районе Водокачки автомобиль «Нива» заехал в реку Дон. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили машину в воде, водителя на месте не оказалось — он покинул место происшествия.

Пострадавших нет. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Проводится проверка.

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В соцсетях пишут, что за час до этого та же «Нива» выехала в пивной магазин. Но сообщений об этом в полицию не поступало.

Фото – t.me/lebedyan_live
ДТП
происшествия на воде
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Иваныч
2 минуты назад
Все равно найдут мало не покажется, хорошо что ничего серьезного не натворил.
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2234
29 минут назад
Водятел обдолбаный, нормальные так не ездят
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Алкан лтз
33 минуты назад
Красавчик не дали догнаться поехал купаться
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