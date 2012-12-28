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Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 15:18
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Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Договоры микрозаймов на сумму 239 тысячи 646 рублей признаны недействительными.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, все микрокредиты были заключены с использованием старого телефонного номера липчанина, от которого он официально отказался почти за два месяца до заключения договоров микрозаймов.
«В тот день, когда оператор сотовой связи передал номер другому абоненту, и в течение нескольких последующих дней на имя предыдущего владельца абонентского номера были оформлены микрозаймы, размер которых варьировался от 8 до 139 тысяч рублей. О наличии задолженностей по кредитам, которые он не получал, истец узнал из почтовых уведомлений, направленных кредиторами», — отметили в пресс-службе.
В результате суд признал сделки недействительными, возложил обязанности по исключению сведений об этих займах из Бюро кредитных историй, также с микрокредитных организаций взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 70 тысяч рублей.
А вот сотовый оператор вышел сухим из воды: хоть липчанин и полагал, что заключение микрокредитов стало возможно вследствие разглашения оператором мобильной связи его персональных данных, но доказательств этого суду не было представлено.
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